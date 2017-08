vor 5 Stunden dpa / AFP Mülheim/Essen Schon 15 EU-Länder, Schweiz und Hongkong von Eier-Skandal betroffen

Der Skandal um mit Fipronil belastete Eier weitet sich immer weiter aus: Betroffen sind mittlerweile 15 Staaten der Europäischen Union, die Schweiz sowie Hongkong, wie die EU-Kommission am Freitag in Brüssel mitteilte. EU-Gesundheitskommissar Vytenis Andriukaitis berief ein Krisentreffen ein.