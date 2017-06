Stuttgart Schlappe für die Umwelthilfe gegen Daimler

Im Streit um Werbeaussagen des Autokonzerns zu Abgaswerten hat die Organisation eine Niederlage vor Gericht kassiert.

Im Streit um die Werbung für Autos mit Dieselmotoren hat die Deutsche Umwelthilfe (DUH) vor dem Stuttgarter Landgericht eine Niederlage kassiert. Der Konzern habe keine irreführende Werbung verbreitet, entschied das Gericht. Die Umweltorganisation hatte dem Konzern vorgeworfen, die Verbraucher mit Aussagen über saubere Dieselmotoren zu täuschen. Auslöser des Streits war eine Werbung für die C-Klasse. Konkret hieß es im Werbetext, die Harnstoff-Einspritztechnologie „BlueTec reduziert die Emissionswerte unserer hochmodernen Dieselmotoren auf ein Minimum“. Dies gelte für „alle relevanten Emissionsbestandteile“.

Die Kammer für Handelssachen wies die Klage der Umwelthilfe ab. Sie sei den Beweis schuldig geblieben, dass die Verbraucher in die Irre geführt wurden. Nur wenn Daimler zum Beispiel behauptet hätte, die neue C-Klasse sei das sauberste Auto oder die Emissionswerte seien auf dem niedrigst möglichen Wert, wäre das Unternehmen beweispflichtig gewesen. Im Verständnis eines normalen Verbrauchers behaupte die Werbung nicht, Emissionswerte auf den geringsten technisch möglichen Wert zu reduzieren, sondern nur auf das technisch machbare Minimum.

Die Diesel-Kritiker hatten gehofft, dass der Konzern Details seiner Motorensteuerung offenlegen muss. Davon war nun keine Rede mehr. Kritiker werfen Daimler und anderen Autobauern vor, dass die Reinigungssysteme schon bei normalen Temperaturen abschalten. Bereits bei zehn Grad werde die Stickoxidminderung drastisch reduziert, kritisierte DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch. Erlaubt sind solche Abschaltungen nur, wenn Motorschäden drohen. Über diese Ausnahmeregelungen wird seit Langem gestritten.

Eine Daimler-Sprecherin zeigte sich zufrieden mit dem Ausgang des Verfahrens: „Wir freuen uns, dass das Gericht unsere Rechtsauffassung geteilt hat.“ Resch zeigte sich enttäuscht. In ähnlichen Verfahren habe sich die DUH gegen Fiat und Opel weitgehend durchgesetzt. Eine Klage gegen VW wegen der Diesel-Abgaswerte eines Golfs hat die DUH Ende Mai ebenfalls verloren. Ob er in Stuttgart Rechtsmittel gegen das Urteil einlegt, ließ Resch offen.

Die DUH will Diesel-Pkw ganz aus den Städten zu verbannen. Vor dem Verwaltungsgericht will sie deshalb wegen Überschreitung der Stickoxid-Grenzwerte in Stuttgart ein Fahrverbot für Diesel erzwingen. Die Verhandlung ist am 19. Juli. In Düsseldorf und München hatte der Verband mit solchen Klagen bereits Erfolg. Die Düsseldorfer Entscheidung liegt beim Bundesverwaltungsgericht zu Überprüfung.

Auch nach dem Urteil ist Daimler noch nicht aus dem Schneider: Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft ermittelt noch „gegen namentlich bekannte und unbekannte Mitarbeiter der Daimler AG wegen des Verdachts des Betrugs und der strafbaren Werbung“.