Wolfsburg Schlammschlacht im VW-Diesel-Debakel: Piëchs späte Rache?

Ein Krimi um Schuld, Verantwortung und Intrigen geht in die nächste Runde: Ferdinand Piëch, ehemaliger Vorstandsvorsitzender und Aufsichtsratschef von Volkswagen, belastet seinen mittlerweile als Konzernlenker zurückgetretenen Nachfolger Martin Winterkorn.

Es ist ein ungeheurer Verdacht, der bisher eher ins Reich der Verschwörungstheorien als zur zähen juristischen Aufarbeitung des VW-Abgasskandals zu passen schien. Hatte der innerste Machtzirkel des Aufsichtsrats schon früh Hinweise auf die Diesel-Manipulationen, die im September 2015 die schwerste Krise in der Konzerngeschichte auslösen sollten? Und ließ Auto-Patriarch Ferdinand Piëch den zuvor unantastbaren Vorstandschef Martin Winterkorn deshalb fallen, weil dieser womöglich Bescheid wusste? Solche Spekulationen erhalten nun neue Nahrung – zumal Volkswagen gerade erst wesentliche Kapitel der Spurensuche für beendet erklärt hatte. Medien berichten, Piëch habe bei Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Braunschweig zur Entstehung der millionenfach gefälschten Abgaswerte nicht nur seinen Ex-Ziehsohn Winterkorn, sondern auch einige engste Mitaufseher schwer belastet. Sollte dies stimmen, bekäme die Affäre eine noch größere Dimension.

Noch ist die Gefechtslage verworren. Auffällig jedoch an den Dementis der Kontrolleure: Die prompten, für VW-Verhältnisse ziemlich scharfen Rechtfertigungen haben teilweise einen nervös-empörten Ton. „Sämtliche betroffene Mitglieder des Aufsichtsratspräsidiums (haben) unabhängig voneinander alle Behauptungen von Ferdinand Piëch nachdrücklich als falsch zurückgewiesen“, erwiderte der Sprecher des heutigen Chefaufsehers Hans Dieter Pötsch. Und: „Der Vorstand wird mögliche Maßnahmen und Ansprüche gegen Herrn Piëch sorgfältig prüfen.“

Der frühere VW-Aufsichtsratschef soll Staatsanwälten gesagt haben, man habe ihm im Februar 2015 Informationen zum Abgas-Problem über eine Sicherheitsfirma aus Israel zugespielt – worauf er Winterkorn und danach auch den Kern des Aufsichtsrats ins Vertrauen gezogen habe. Der ermittelnde Oberstaatsanwalt Klaus Ziehe war hierzu nicht zu erreichen. Er hatte kürzlich mit Blick auf die Prüfungen gegen Winterkorn VW-Markenchef Herbert Diess und den aktuellen Aufsichtsratschef Pötsch zu möglicher Marktmanipulation klargemacht: „Der Prozess ist nicht abgeschlossen. Fast ein Dutzend Staatsanwälte bearbeiten mehr oder weniger ausschließlich die VW-Verfahren.“ Inzwischen wird auch wegen Betrugsverdachts gegen Winterkorn ermittelt. 2017 könnte es Ziehe zufolge erste Ergebnisse geben.

Unabhängig davon, was Piëch umtreibt: Die Beschuldigungen und das Taktieren hinter den Kulissen entwickeln sich immer mehr zu einer Schlammschlacht um die Deutung der Ereignisse. Unter Druck gerät dabei auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Er warf Piëch im Gegenzug „Fake News“ vor – und blieb bei der Darstellung, erst am 19. September 2015 über das Ausmaß der Schadstoff-Manipulationen unterrichtet worden zu sein. Derweil seien ihm Piëchs Anschuldigungen seit Monaten bekannt gewesen. „Ich hatte die Hoffnung, dass Herr Piëch sich besinnt.“

Doch der dachte offenbar gar nicht daran. Aus Konzernkreisen ist zu hören, der „Alte“ könnte persönliche Gründe für seine Attacke haben. Einen Machtkampf mit Winterkorn, über dessen Ursprung im Frühjahr 2015 die ganze Autowelt rätselte, verlor Piëch am Ende – vor allem, weil sich im entscheidenden Moment die mächtige Arbeitnehmerbank im Aufsichtsrat um Betriebsratschef Bernd Osterloh, den einstigen IG-Metall-Chef Berthold Huber und das Land Niedersachsen als Großaktionär gegen ihn stellten. Heute soll es kaum noch Kontakt zu dem 79-Jährigen geben. Betrieb er letztlich die Demontage Winterkorns in einer Mischung aus Rachefeldzug und Empörung?

Beschäftigte und Anteilseigner von VW dürfte aber auch ein weiterer Punkt interessieren. Wenn Piëch nach eigener Darstellung denn Böses wusste oder ahnte – warum zog er dann nur andere zu Rate und ergriff nicht selbst die Initiative zur Aufklärung? Ulrich Hocker, Präsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), sieht hier viele Fragezeichen: „Ich habe mich immer schon gewundert, warum Piëch plötzlich „auf Distanz“ zum großen Freund Winterkorn ging.“

Noch sei zwar nichts bewiesen. Aber sollte Piëch die Tragweite des Diesel-Problems klar gewesen sein, hätte er die Öffentlichkeit sofort alarmieren müssen, findet der DSW-Präsident. Es gebe nun gute Chancen, dass eine Sonderprüfung durchkomme, deren Ergebnisse sich bei der kommenden VW-Hauptversammlung diskutieren ließe. Der Konzern selbst hatte – trotz aller Transparenz-Beteuerungen – keinen Bericht zu den Prüfungen der US-Kanzlei Jones Day mehr herausgegeben.

Auch parlamentarisch geht die Suche nach der Wahrheit weiter. Am nächsten Donnerstag (16. Februar) wird Ministerpräsident Weil im Abgas-Untersuchungsausschuss des Bundestags erwartet. Dort hatte Winterkorn vor Kurzem bekräftigt, erst im September 2015 von den illegalen Abgastests in den USA erfahren zu haben. Linke und Grüne gehen schon einen Schritt weiter. Sie beantragten, demnächst vor allem eine zentrale Figur vorzuladen: Ferdinand Piëch.

Ärger um Sparpaket

Im wieder aufgeflammten Streit um das Sparpaket bei Volkswagen will Personalchef Karlheinz Blessing die Wogen glätten. „Wir werden miteinander reden und Missverständnisse klären, dann wird das auch“, sagte er. Blessing bezog sich damit auf heftige Kritik der Arbeitnehmerseite, Vereinbarungen des mühsam ausgehandelten Pakets nicht einzuhalten. Der Betriebsrat hatte dem Unternehmen in einem Brief angedroht, das „Zukunftspakt“ getaufte Sparvorhaben platzen zu lassen. Mit dem Sparprogramm soll die renditeschwache Kernmarke der Wolfsburger auf mehr Profit getrimmt werden. (dpa)