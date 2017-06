28.06.2017 07:51 Wirtschaft Schäuble kapituliert vor Steuertricks

Im Kampf gegen Umsatzsteuertricks an der deutsch-Schweizer Grenze streckt das von Wolfgang Schäuble (CDU) geführte Bundesfinanzministerium (BMF) die Waffen.

Wie aus einem Bericht des Bundesrechnungshofes hervorgeht, der unserer Zeitung vorliegt, will das BMF Zielvorgaben für Warenkontrollen an der Grenze absenken, weil die Kontroll-Standards sowieso seit Jahren nicht mehr eingehalten werden können. Der Rechnungshof kritisiert das: Die „Mindestprüfungsmaßstäbe aufzugeben“, stelle keine vertretbare Lösung dar, so die Kontrolleure. Die Kontrollpraxis von Privatleuten, die über die Grenze Waren ausführen, sei „seit Jahren prekär“. Das sei „nicht mehr länger hinnehmbar“. Nötig sei mehr Personal.



Aufgrund des boomenden Einkaufstourismus von Schweizern im Grenzgebiet sind aktuell rund 100 Zöllner ausschließlich mit dem Abstempeln grüner Ausfuhrkassenzettel beschäftigt, mit denen sich die Einkäufer von der deutschen Mehrwertsteuer befreien lassen können.



Für effektive Zollkontrollen und die Eindämmung von Schmuggel fehlt die Zeit. Das kostet den Staat nach Expertenschätzungen jährlich Millionen Euro.