vor 2 Stunden Wirtschaft SÜDKURIER macht Telefonaktion für Leser zum Thema Heizung, bauen und dämmen

Was bringt eine energetische Sanierung? Wie lässt sich mit wenig Aufwand viel Heizenergie sparen? Und wo gibt es staatliche Zuschüsse? Bei unserer Telefonaktion können Sie sich kostenfrei von Fachleuten beraten lassen!

Guter Rat zum Thema Energie sparen und Heizungsoptimierung ist in Zeiten des Klimaschutzes und hoher Energiekosten gefragt wie nie. Rund drei Viertel des Energieverbrauchs in privaten Haushalten entfallen auf die Heizung. Hier schlummert das größte Einsparpotenzial. Doch wo fängt man an? Wie lässt sich feststellen, ob die Heizungsanlage noch effizient arbeitet?



Was bringt mir eine energetische Sanierung? Wird die Energieberatung im Vorfeld einer Sanierung gefördert? Für wen lohnt sich eine Brenn-stoffzellenheizung und wie groß ist der Energie-Einspar-Effekt? Mit welchen Investitionskosten muss ich rechnen? Wie wichtig ist die regel-mäßige Wartung der Heizungsanlage? Wie lässt sich mit wenig Aufwand viel Heizenergie sparen? Und wo gibt es staatliche Zuschüsse?



Drei Fachleute von Stadtwerken, Verbänden und Innungen beraten unsere Leser bei der nächsten Telefonaktion am Mittwoch, den 3. Mai von 17.00 bis 19.00 Uhr. Alle Fragen zum Thema Energie sparen und Heizungsmodernisierung werden kompetent und um¬fassend beantwortet. Leser können sich telefonisch unter folgenden Nummern kostenfrei beraten lassen:



07531 999 1491

07531 999 1492

07531 999 1493