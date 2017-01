Radolfzell Rückgänge für Hügli-Gruppe

Der Lebensmittelherstellers zeigt sich mit der Geschäftsentwicklung im vergangenen Jahr unzufrieden.

Die Hügli-Gruppe (Steinach) zeigt sich unzufrieden mit der Geschäftsentwicklung im vergangenen Jahr. Wie der Lebensmittelhersteller berichtete, erhöhte sich zwar der Umsatz um 1,8 Prozent auf 385,2 Millionen Schweizer Franken. Dieser Zuwachs ging allerdings allein auf Währungsentwicklungen und die Übernahme der niederländischen Bresc B.V. zurück, die 13,7 Millionen Franken zum Umsatz beitrug. Diese Effekte herausgerechnet, hätte es einen Umsatzrückgang von 2,6 Prozent gegeben. Und so sprach Hügli auch von einem „unbefriedigenden Geschäftsgang“, zumal in den drei Jahren zuvor ein organisches Wachstum von durchschnittlich 3,1 Prozent erzielt worden war. Als Gründe für den jetzigen Rückgang verwies der Konzern, der seinen größten Produktionsstandort mit rund 700 Mitarbeitern in Radolfzell hat, unter anderem auf einen verschärften Wettbewerb und Verschiebungen in den Vertriebsstrukturen.

Auch der bisherige Wachstumsmarkt Deutschland konnte sich nicht von der Entwicklung abkoppeln – im Gegenteil: Mit minus 5,7 Prozent (in Lokalwährung) war hier der Rückgang „unerwartet stark“, wie Hügli betonte. Neben der härteren Konkurrenzsituation sei dies auch darauf zurückzuführen, dass das Unternehmen Produktionsaufträge wegen zu geringer Marge aufgegeben habe. Zudem habe sich die rückläufige Umsatzentwicklung im deutschen Reformhausmarkt ausgewirkt. Im übrigen Westeuropa kletterten die organischen Umsätze dagegen um 1,2 Prozent. Als „besonders erfreulich“ bezeichnete Hügli den Geschäftsverlauf in Osteuropa (Tschechien, Slowakei, Polen, Ungarn), wo sich das Wachstum auf 7,3 Prozent belief.

Der Rückgang des organischen Umsatzes im Gesamtkonzern drückte auch auf die Ertragskraft. So verringerte sich die Ebit-Marge (das Verhältnis des Ergebnisses vor Steuern und Zinsen zum Umsatz) von 8,1 auf gut 7 Prozent. Um gegenzusteuern, hat Hügli inzwischen unter anderem seine Vertriebsstrukturen neu organisiert. Für das laufende Jahr rechnet das Unternehmen mit einem „moderaten Umsatzwachstum“ sowie einer Steigerung der Ebit-Marge. Genaue Einzelheiten zum Geschäftsverlauf 2016 will das Unternehmen im April veröffentlichen.