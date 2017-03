Berlin Richard Lutz offiziell neuer Bahn-Chef

Der bisherige Finanzvorstand Richard Lutz ist neuer Chef der Deutschen Bahn.

Der bisherige Finanzvorstand Richard Lutz ist neuer Chef der Deutschen Bahn. Wie die Nachrichtenagentur AFP aus Aufsichtsratskreisen erfuhr, wählte das Gremium ihn am Mittwoch offiziell zum neuen Vorstandsvorsitzenden des Staatskonzerns. Er folgt damit auf Rüdiger Grube, der Ende Januar im Streit um seine Vertragsverlängerung zurückgetreten war. Lutz ist bereits seit 1994 bei der Deutschen Bahn.Seit fast sieben Jahren ist der promovierte Betriebswirt Finanzvorstand; in dieser Funktion war er de facto die rechte Hand von Grube. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte dem Top-Manager kürzlich „Universalerfahrung bei der Deutschen Bahn“ bescheinigt. Lutz hatte die Konzernführung bereits kommissarisch nach dem unerwarteten Rücktritt Grubes Ende Januar übernommen.Seinen ersten offiziellen Auftritt als neuer Bahn-Chef absolviert der 52-Jährige am Donnerstag, wenn er die Bilanz des Konzerns für das Jahr 2016 vorlegt und nach einem Milliardenverlust 2015 womöglich die Rückkehr in die schwarzen Zahlen verkünden kann. ut/jdö