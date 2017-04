Wirtschaft Reiche Piloten und arme Friseure: Der Verdienst der Deutschen in interaktiven Grafiken

Wie viel Geld verdienen die Deutschen eigentlich? Neue Zahlen dazu gibt es jetzt vom Statistischen Bundesamt. Wir haben zusammengestellt, welcher Beruf sich finanziell lohnt und in welchem Bundesland es das meiste Geld zu verdienen gibt.

Bundesländer

Berufsgruppen

Alter

Bildung

Das Statistische Bundesamt hat die neuesten Zahlen zum Verdienst in Deutschland veröffentlicht. Darin wird unter anderem aufgeschlüsselt, in welchem Bundesland der höchste Lohn bezahlt wird, welcher Beruf am besten bezahlt ist und ob sich ein Studium in finanzieller Hinsicht noch lohnt. Die Zahlen stammen aus verschiedenen Erhebungen von 2014 und 2016. In bestimmten Bereichen werden nur in größeren Zeitabständen neue Zahlen ausgewertet.Die deutschen Arbeitnehmer bekamen 2014 im Schnitt 3441 Euro brutto im Monat. Ab einem Stundenlohn von 31 Euro zählt ein Arbeitnehmer zu den Besserverdienern. Beschäftigte mit solch einem Stundenverdienst gehörten im Jahr 2014 zu der Gruppe der 10 Prozent mit den höchsten Löhnen.Im bundesweiten Vergleich steht Baden-Württemberg nicht schlecht da. Das Bundesland gehört neben Bayern und Hessen zu den Ländern mit dem höchsten Bruttoverdienst pro Stunde in ganz Deutschland. Spitzenreiter ist übrigens Hamburg mit 19,94 Euro durchschnittlichem Stundenlohn. Am wenigsten verdienen die Menschen durchschnittlich in Mecklenburg-Vorpommern (13,77 Euro) und Thüringen (13,83 Euro).144 Berufsgruppen werden nach amtlicher Einteilung unterschieden. Zwischen denen besteht teilweise ein erheblicher Unterschied beim Verdienst. Mit einem Bruttoverdienst von 61,02 Euro pro Stunde sind Piloten die Topverdiener, wohingegen die Berufsgruppe Friseure und Kosmetiker mit 9,05 Euro das Schlusslicht bildet.Je jünger, desto weniger verdienen die Deutschen auch. Der durchschnittliche Bruttostundenverdienst belief sich 2014 bei den unter 30 Jahre alten Arbeitnehmern auf etwa 13 Euro. Am meisten verdiente die Gruppe der 45- bis 50-Jährigen, sie bekamen etwa 19,18 Euro pro Stunde. Eine Erklärung dafür sei die höhere Produktivität im Alter, so das Statistische Bundesamt. Das sei anhand wissenschaftlicher Studien belegbar.Für viele stellt sich nach der Schule die Frage: Studium oder Berufsausbildung? Laut den Zahlen des Statistischen Bundesamtes erreichten Akademiker 2014 ein Bruttostundengehalt von durchschnittlich über 27 Euro. Beschäftigte mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung kamen lediglich auf rund 16 Euro pro Stunde. Ein Studium zahlt sich mit zunehmendem Alter erst richtig aus. Je älter sie werden, desto mehr Geld bekommen Akademiker. Im Verhältnis auch mehr als jemand mit abgeschlossener Berufsausbildung.