Hannover Reale und digitale Welten verschwimmen: Eindrücke von der Computermesse Cebit

In Hannover hat die weltgrößte Computermesse Cebit begonnen. Mit Computern hat sie nur noch wenig gemein. In der Auflage von 2017 geht es um die Verbindung zwischen realer und virtueller Welt. Dazu gehört auch die künftige Zusammenarbeit von Menschen und Robotern.

Reisen mit der virtuellen Brille

Wer den digitalen Wandel und seine Geschwindigkeit verstehen will, der muss sich den ursprünglichen Namen der Computermesse Cebit auf der Zunge zergehen lassen: Centrum der Büro- und Informationstechnik. Zwar wurde die größte IT-Messe der Welt, die seit 1986 in Hannover stattfindet, später in Centrum für Büroautomation, Informationstechnologie und Telekommunikation unbenannt. Doch selbst das klingt in den Ohren der digitalen Vordenker, die in dieser Woche auf der Cebit ihre Ideen präsentieren, noch altbacken.Heute werden ganz andere Begriffe diskutiert: Big Data, Smart Data, Internet der Dinge, Industrie 4.0 oder virtuelle Realität sind nur einige der schillernden Modewörter der digitalen Branche. Auch wenn einige dieser Schlagwörter abstrakt und futuristisch klingen, macht die Cebit deutlich, dass der digitalen Wandel jeden einzelnen von uns betrifft und (zumindest wenn man die negativen Aspekte wie zum Beispiel die Datensicherheit für einen Moment ausblendet) das Leben jedes einzelnen von uns einfacher machen kann.Bei der Urlaubsplanung zum Beispiel.So bietet der Reisekonzern Thomas Cook schon heute Datenbrillen an, mit denen man virtuell in den Urlaub fahren kann. Bei dieser 360-Grad-Reise können urlaubsreife Touristen bereits vor ihrer eigentlichen Reise Strände, Hotels und Restaurants erkundschaften und sich so ein realistischeres Bild von ihrem Reiseziel machen, als wenn sie nur im Reisekatalog blättern würden. Im Bereich der virtuellen Realität – im Branchenjargon VR genannt – ist auch das Berliner Start-up Realities.IO aktiv. Mithilfe der kostenlose Software des Unternehmens und einer VR-Brille lassen sich zum Beispiel archäologische Stätten erkunden, zu den man in der Realität keinen Zutritt hätte. „Bisher sind wir noch auf der Suche nach einem Geschäftsmodell. Aber sobald der Markt für virtuelle Realität anzieht, sind wir mit unserer Technologie soweit, um damit Geld zu verdienen“, erklärt Mitgründer Daniel Sproll.Auch das ist eine Besonderheit der Cebit. Während die Messe bei der Vorstellung absoluter Neuheiten der Großkonzerne hinter Konkurrenzveranstaltungen wie die CES in Las Vegas oder den Mobile World Congress in Barcelona zurückgefallen ist, tummeln sich in Hannover viele kleine deutsche Start-ups mit ihren digitalen Ideen.Grundsätzlich machen die vielen Anwendungsbeispiele auf der Cebit deutlich, dass im digitalen Zeitalter reale und virtuelle Welten immer mehr verschwimmen. Und auch der Unterschied zwischen Menschen und Robotern wird immer unschärfer. So stellte der japanische Roboter-Professor Hiroshi Ishiguro sein Double, ein ihm täuschend ähnlich aussehender Roboter, vor. In Zukunft könne ihn sein Doppelgänger entlasten und für ihn Vorlesungen halten und Interviews geben, glaubt Ishiguro.