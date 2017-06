Ravensburg Ravensburger setzt aufs Ausland

Der Spielehersteller will sein Geschäft künftig internationaler ausrichten. Gefragt sind derzeit nicht zuletzt klassische Brettspiele.

Totgesagte leben oft länger. So scheint es auch mit den traditionellen Brettspielen zu sein. „Die Klassiker entwickeln sich gut“, sagt Clemens Maier, Vorstandschef des Spieleherstellers Ravensburger. Als Beispiel nennt er „Das verrückte Labyrinth“ und das in einer neuen Version im Regal stehende „Scotland Yard“. Im vergangenen Jahr haben sich auch die Holzspielbahnen von Brio sehr gut verkauft. Die Zukunft sieht Maier bei neuen Spielen in der Verknüpfung mit digitalen Varianten, die am Computer oder auf dem Handy genutzt werden.

GraviTrax ist das erste Beispiel für die neue Strategie. Die neue Kugelbahn macht die Schwerkraft spielerisch erlebbar und kommt im Herbst auf den Markt. Neben der Tischvariante gibt es Ausgaben, die man am Computer aufbauen oder mit einer Virtual-Reality-Brille spielen kann. GraviTrax ist zugleich das erste Spiel von Ravensburger, das für den internationalen Markt konzipiert ist.

Maier will in Zukunft stärker auf das Ausland setzen. Es reiche nicht mehr, ein Produkt für Deutschland zu konzipieren und zu schauen, ob es sich in anderen Märkten durchsetzen kann. Niederlassungen hat das Unternehmen bisher in fast allen europäischen Märkten, zudem zwei in den USA und eine in Japan. Das Netz soll Zug um Zug ausgebaut werden. „Wir schauen uns die Sachen an“, sagt der Vorstandsvorsitzende. Große Chancen sieht er in den USA. Dort gebe es eine Renaissance der Strategiespiele, wie sie Ravensburger im Programm hat. Vielerorts würden Spielecafes aus dem Boden schießen, wo die Menschen ihre Handys beiseitelegen und Brettspiele spielen.

Als gegeben nimmt Maier hin, dass in Deutschand 70 Prozent aller Kinder täglich im Durchschnitt mindestens eine halbe Stunde mit Handy oder Tablet spielen. Trotzdem seien traditionelle Spiele nicht verschwunden, weil sie ein gemeinsames Erlebnis bieten, das sich am Computer nicht herstellen lasse. Für Ravensburger käme es nun darauf an, mit den eigenen Produktmarken in den digitalen Welten präsent zu sein. „Wir müssen die Kinder dort abholen“, sagt Maier. Das sei Kern der neuen Konzernstrategie: „Wir bringen beide Bereiche zusammen."

Maier setzt auf eine nachhaltige Entwicklung. „Wir haben da noch eine Wegstrecke vor uns“, gibt er zu. Dabei zeigt die Entwicklung schon im letzten Geschäftsjahr deutlich nach oben. Die Unternehmensgruppe setzte 2016 rund 474 Millionen Euro um, was einem Plus von 6,6 Prozent entspricht. Der Renner war der Geschäftsbereich Spiele, Puzzles, Beschäftigung, der in Deutschland um fast 14 Prozent wuchs. Leicht gesunken ist dagegen der Jahresüberschuss, der um gut eine Million auf 32 Millionen sank. Finanzchef Hanspeter Mürle wies darauf hin, dass nach einer Betriebsprüfung 7 Millionen Euro nachversteuert werden mussten. Der Betrag sei aber noch strittig.

Auch weiterhin Zukäufe

Die Kriegskasse von Ravensburger ist gut gefüllt. Auf 288 Millionen Euro ist das Eigenkapital nach Mürles Angaben gestiegen. Das entspreche einer Quote von 62 Prozent. Die Nettoliquidität betrage 123 Millionen Euro. Mürle: „Die hohen Rücklagen zeigen die Robustheit des Unternehmens.“ Wo es Sinn macht, werde man auch in Zukunft Zukäufe tätigen.

Im vergangenen Jahr hat Ravensburger 100 Stellen neu geschaffen, etwa die Hälfte in Deutschland. Das Unternehmen beschäftigt damit 2109 Mitarbeiter. Neu besetzt wurden zuletzt auch viele Geschäftsführer auf der zweiten Führungsebene. Man brauche weiter zusätzliche Entwickler, besonders für die digitalen Produkte.

Auch an der Spitze hat Ravensburger die Weichen neu gestellt. Seit April ist der 46-jährige Maier, der Urenkel des gleichnamigen Firmengründers, Vorstandsvorsitzender. Davor war er elf Jahre in verschiedenen Führungspositionen des Unternehmens tätig, seit sechs Jahren als Vorstandsmitglied. Als „tolle Testergruppe“ beschreibt er seine drei Kinder im Alter von fünf, neun und elf Jahren. „Die sind brutal ehrlich zum Vater“, erzählt er. Der Chef spielt gerne mit seinen Kindern, entspannt aber auch alleine beim Zusammensetzen eines Puzzles.