Karlsruhe/Stuttgart Phalanx an Auto-Professoren verteidigt Dieselantrieb

Phalanx an Auto-Professoren verteidigt Dieselantrieb

In einem Schreiben erläutern führende Antriebs-Experten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, warum Selbstzünder und Benziner von der Politik zu Unrecht aufs Abstellgleis geschoben werden.

Eine Phalanx führender Universitätsprofessoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz hat sich in einer Erklärung vehement gegen ein vorschnelles Aus des Verbrennungsmotors ausgesprochen. Man sehe den "Diskussionstrend zum Verbot des Verbrennungsmotors mit großer Sorge", schreiben die Mitglieder der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Kraftfahrzeug- und Motorentechnik (WKM) in einem Schreiben, das dem SÜDKURIER vorliegt. Nach allen Vorhersagen würden im Jahr 2030 mehr Verbrennungsmotoren weltweit gebaut werden als heute, "weshalb eine intensive Forschung und Weiterentwicklung und ein Hochhalten der Technologieführerschaft sinnvoll ist", heißt es in dem von 19 renommierten Instituten und Fakultäten im deutschsprachigen Raum getragenen Papier. Ein Verbot des Verbrennungsmotors, wie es derzeit von der Politik ab 2030 diskutiert wird, bezeichnen die Experten als nachteilig für die "Bekämpfung des Klimawandels".

Das Abgasverhalten neuester Dieselmotoren werten die Experten als unkritisch. Das Problem der Stickoxide könne dank umfangreicher Forschung als "technisch gelöst" betrachtet werden. Zur Feinstaubbelastung in Städten trage der Diesel "nur zu wenigen Prozent bei rückläufiger Tendenz" bei, so die Professoren.