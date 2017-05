Shanghai Neuer Konkurrent für Airbus und Boeing

Der chinesische Staatskonzern Comac hat den ersten Mittelstreckenjet des Landes vorgestellt. Damit wirbelt China das bestehende Kräftegleichgewicht in der Luftfahrt durcheinander, meint Wirtschaftsressortleiter Walther Rosenberger.

Mit dem erfolgreichen Jungfernflug des ersten chinesischen Mittelstreckenjets ist dem Reich der Mitte ein Coup gelungen, der die Luftfahrtbranche gehörig durcheinander wirbeln wird. Erstmals seit Jahrzehnten zeichnet sich mit dem Staatskonzern Comac ein ernstzunehmender Konkurrent für die Platzhirsche Airbus und Boeing ab. Diese werden durch das neue China-Modell just in der besonders gefragten Klasse der Mittelstreckenjets attackiert. Das kann der Branche nur gut tun. In den nächsten gut fünfzehn Jahren werden weltweit Zehntausende neue Jets benötigt, um das wachsende Passagier- und Frachtaufkommen zu bedienen. Platz für drei Anbieter ist also da. Und Konkurrenz belebt das Geschäft, weswegen der Neuzugang aus China auch für Airlines und Kunden Vorteile bringen wird. In jeden Fall belegt der neue Jet-Bauer Chinas Ambitionen im Konzert der großen Wirtschaftsmächte mitzuspielen. Im All sind sie längst. Jetzt erobert das Reich der Mitte auch die irdischen Sphären.