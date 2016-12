Stuttgart Neuer Forschungsverbund: Messlatte heißt Silicon Valley

Das Land Baden-Württemberg hat gemeinsam mit Industrie-Konzernen und Universitäten einen neuer Forschungsverbund gegründet. Dabei steht die Entwicklung künstlicher Intelligenz im Vordergrund.

Stuttgart – Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer ist voller Optimismus. Zusammen mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Bosch-Chef Volkmar Denner und dem Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft, Martin Stratmann, verkündet Bauer im Neuen Schloss in Stuttgart den Startschuss für das sogenannte „Cyber Valley“. Baden-Württemberg soll damit in Kooperation mit Forschungseinrichtungen und Unternehmen zum Vorreiter bei der Entwicklung künstlicher Intelligenz werden. Das neu entstehende Netzwerk aus Unternehmen, Universitäten und Forschungsinstituten soll als internationales Zentrum für Grundlagenforschung und auch als Gründerplattform für Nachwuchswissenschaftler dienen.

Im Verbund mit den Industrie-Konzernen Bosch, BMW, ZF Friedrichshafen, den Universitäten Stuttgart und Tübingen sowie dem US-Konzern Facebook gibt Ministerpräsident Winfried Kretschmann ein klares Ziel vor: Das Land will im digitalen Sektor ganz vorne mitmischen: „Wir wollen nicht in der Regionalliga mitspielen, sondern in der Champions League“, kündigt Kretschmann selbstbewusst an.

Der Name des Forschungsverbunds ist wohl nicht zufällig gewählt. Nicht weniger als das Silicon Valley in Kalifornien, wo Tech-Giganten wie Google und Apple sitzen, ist die Messlatte. Kretschmann betont, dass künstliche Intelligenz immer stärker den Alltag bestimmen wird. Sei es im Verkehr mit selbstfahrenden Autos, in der Medizin oder bei der Energiegewinnung. „Wir wollen verhindern, dass die zweite digitale Revolution an Europa vorübergeht“, stellt Kretschmann klar. Vorteil sei zudem, so Kretschmann, dass die Hardware aus Baden-Württemberg komme.

Mit der Gründung des Forschungsnetzwerks soll auch der harte Kampf um Nachwuchskräfte stärker aufgenommen werden. Zwar habe man schon einige Spitzenforscher hier, wie Wissenschaftsministerin Bauer betont, doch soll nun auch eine neue Qualität in der Breite geschaffen werden. Daher ist das Netzwerk offen angelegt. „Das Konzept sucht noch mehr Partner – auch international“, sagt Bauer. Mit Facebook habe man bereits einen internationalen Partner. Das Unternehmen selbst will mit seiner Beteiligung die freie Forschung fördern und finanziert Doktorandenstellen beim Max-Planck-Institut.

Der Autozulieferer ZF will als Partner des Forschungsnetzwerks den Bereich Künstliche Intelligenz fördern. „Noch haben wir nicht entschieden, wie und in welchen Bereichen wir uns einbringen wollen“, sagt Thomas Wenzel, ZF-Sprecher für externe Kommunikation. „Künstliche Intelligenz ist für uns eine der Schlüsseltechnologien für das autonome Fahren.“ Wichtig für das Unternehmen sei hier vor allem die mechanische Komponente bei der künstlichen Intelligenz, wie das Sehen, Handeln und Denken von intelligenten Fahrzeugen. Als Partner des Cyber-Valleys verspricht sich ZF den Aufbau einer Basis zwischen Universität und Wissenschaft. Die „gegenseitige Befruchtung in der Forschung und schnellere Ergebnisse bei der Entwicklung künstlicher Intelligenz“, nennt Wenzel den Grund für die Teilnahme. Auch soll mit der Förderung der „technische Nährboden“ verbreitert werden. Wenzel ist sich sicher, dass das Engagement später ausgebaut werden kann.

Die Förderung

In den nächsten fünf Jahren fördert das Land Baden-Württemberg mit 50 Millionen Euro 100 Doktorandenstellen. Dafür werden neun Forschungsgruppen gegründet. Außerdem werden je zwei Professuren an den Unis Stuttgart und Tübingen und zwei Brückenprofessuren zum Max-Planck-Institut geschaffen. Jedoch sei der Betrag nicht festgezurrt. „Umfassender gerechnet ist der Betrag viel größer“, so Wirtschaftsministerin Bauer. Von den teilnehmenden Unternehmen kommen jeweils über eine Million Euro an Förderungsgeldern hinzu. Mit einem Neubau soll das „Cyber Valley“ auch ein physisches Zentrum erhalten. (dba)