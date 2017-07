vor 49 Minuten Walther Rosenberger Wirtschaft Münzen oder Barren? Worauf Sie achten sollten, wenn Sie einen Teil Ihres Vermögens in Gold anlegen wollen

Viele Deutsche wollen einen Teil ihres Vermögens in Gold anlegen. Das ist eigentlich nicht rational, denn die Wertentwicklung von Gold ist stark schwankend, und oft fährt man mit Aktien besser. Wer sich dennoch Gold ins Depot legen will, sollte physisches Gold wählen, rät das Expertenportal Finanztip. Aber nicht mehr als zehn Prozent des Gesamtvermögens.



Bei Münzern sollten Anleger auf große Stückelungen achten – den Krügerrand gibt es beispielsweise in Gewichten von ein Zehntel bis zu einer Unze. Der Grund für große Lose ist: Die Händlergewinnspannen sind bei großen Münzen geringer.



Rein preislich fährt man mit Goldbarren meist sogar etwas günstiger als mit Münzen, schlicht weil – bei gleichem Gewicht – die Herstellung der Barren einfacher und daher billiger ist, was sich im Endpreis der Produkte niederschlägt. Allerdings sind Münzen wie der Krügerrand offizielles Zahlungsmittel, daher ist der Verkauf einfacher und immer gewährleistet.



Finanztip listet neben dem Krügerrand noch weitere Goldmünzen auf, die für die Wertanlage in Frage kommen, etwa den Maple Leaf, den American Eagle, den China Panda, die Britannia oder den Centenario aus Mexiko.



Gold kann man bei Händlern vor Ort oder im Internet kaufen. Finanztip empfiehlt seriöse Anlaufstationen wie Degussa oder Pro Aurum. Dort ist Gold allerdings etwas teurer als im Internet. Als vertrauenswürdig sieht Finanztip Web-Händler wie gold.de oder goldpreis.de an.