Luxemburg Mehr Klarheit beim Fliegen

Der Europäische Gerichtshof hat den Verbrauchern den Rückengestärkt: Fluggesellschaften müssen für Transparenz bei Ticket-preisen sorgen

Loslassen und abheben: Millionen Deutsche starten dieser Tage mit dem Flugzeug in die Ferien. Tausenden allerdings kommt wohl auch dieses Jahr in letzter Sekunde etwas dazwischen – seien es die Windpocken oder berufliche Termine. Wer seinen Flug nicht antreten kann, hat oft auch finanziellen Schaden. Jetzt hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg mit einem Grundsatzurteil aber die Chancen der Verbraucher gestärkt, zumindest einen Teil des Geldes wiederzubekommen.