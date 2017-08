Wirtschaft Mehr Azubis braucht das Land

Viele Lehrstellen bleiben derzeit unbesetzt. Besonders in der Gastronomie herrscht Mangel. Die Qualifikation der Bewerber wird dabei immer besser.

Vivien Müller sitzt in einem aufgeräumten, hellen Konferenzraum. Moderne Möbel, Glaswände, Chromrahmen. „Eigentlich wollte ich immer Hebamme werden“, sagt sie. Das Soziale sei immer ihr Ding gewesen. Das habe ihr jeder bestätigt, die Familie und auch ihre Freunde. Der Raum, in dem sich die 21-Jährige aus Mönchweiler befindet, liegt im Erdgeschoss ihres zukünftigen Arbeitgebers: Keine Hebammenschule und auch kein Kindergarten, sondern die Firma Kendrion aus Villingen-Schwenningen im Schwarzwald. Hersteller von Elektromagneten. Das neue Ausbildungsjahr beginnt am ersten September, dann wird sie dort zur Industriekauffrau ausgebildet. Die Zusage für den Ausbildungsplatz kam flott, Müller hat schon seit einigen Monaten Planungssicherheit. Auch für 2018 wurden bereits im August Bewerbungsgespräche geführt.

Wer aktuell auf der Suche nach einer Lehrstelle in Industrie oder Handwerk ist, hat gute Chancen, auch noch auf den letzten Drücker einen Platz zu bekommen. Der Grund: Deutschlandweit sind immer noch rund 180 000 Lehrstellen offen. Der Bedarf an Auszubildenden steigt, es kommen jedoch immer weniger neue nach. 1999 kamen rein rechnerisch 6,1 Auszubildende auf je 100 Beschäftigte, 2015 waren es nur noch 5,1. Ein Phänomen, das auch von den Handwerks- (HWK) und Industrie- und Handelskammern (IHK) in der Region festgestellt wird.

Im Schwarzwald ist diese Veränderung zwar auch zu spüren, dennoch steigen die Zahlen der abgeschlossenen Ausbildungsverträge: „Eigentlich müsste die Zahl gesunken sein, allein schon wegen des demografischen Wandels. Das ist aber nicht der Fall“, sagt Christian Beck von der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg. Waren es Ende Juli 2016 noch 2035 neue Verträge, sind es 2017 bereits 2101. „Wir gehen davon aus, auch dieses Jahr wieder ein Plus zu haben“, so Beck. Gründe dafür nennt Martina Furtwängler. Sie ist bei der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg Leiterin der beruflichen Ausbildung: „Die Zahlen bleiben stabil, weil die Unternehmer hier einfach sehr viel machen, um neue Lehrlinge zu bekommen.“ Dazu zählen etwa Vergünstigungen, Fortbildungen, flexible Arbeitszeiten. Warum dennoch nicht alle Stellen besetzt werden können? Das liege neben der Demografie auch an der Akademisierung: „Industriekaufleute etwa machen häufig ein duales Studium.“ Dabei seien die Aufstiegsmöglichkeiten nach einer beruflichen Ausbildung sehr gut, „und der Verdienst oft auch besser“, sagt Furtwängler.

Vivien Müller hat Abitur, ein Studium kam für sie trotzdem nicht in Frage: „Ich will die finanzielle Unabhängigkeit von meinen Eltern und mein eigenes Geld verdienen.“ Ihr sei es wichtig, sich beim Arbeitgeber wohlzufühlen und ein stimmiges Betriebsklima zu haben. Zudem eine abwechslungsreiche Arbeit. Geld war für die 21-Jährige nicht der wichtigste Faktor. Sie ist dennoch mit ihrem zukünftigen Verdienst zufrieden: „Ich glaube, da kann man sich nicht beschweren. Es ist mehr, als mancher Ausgelernte in anderen Bereichen bekommt.

“ Im ersten Lehrjahr erhält sie bei Kendrion nach Tarif 994 Euro pro Monat. In der baden-württembergischen Metall- und Elektrobranche bekommen Industriekaufleute in manchen Betrieben, die übertariflich bezahlen, im ersten Berufsjahr nach der Ausbildung schon 45 000 Euro pro Jahr.

Dass Abiturienten eine Ausbildung machen, ist mittlerweile keine Seltenheit mehr: „Die Ansprüche sind gestiegen und die Berufe teilweise sehr komplex geworden“, sagt Petra Schlitt-Kuhnt von der HWK Konstanz. Noch vor zehn Jahren habe es noch nicht so viele Abiturienten gegeben.

Für die Akademisierung macht Alexandra Thoß von der IHK Hochrhein-Bodensee auch die Politik verantwortlich: „Jahrelang wurde das forciert, sogar eine entsprechende Quote wurde gefordert“, sagt sie. Jeder versuche, Abitur zu machen. Auch Schüler, die keine Befähigung für das Gymnasium haben. „In Konstanz ist dieser Akademisierungs-wahn besonders hoch“, erklärt Thoß.

In Vivien Müllers Abiturjahrgang gehen die wenigsten studieren. „Etwa fünf bis sechs. Der Rest macht ein soziales Jahr oder beginnt eine Ausbildung“, sagt sie. Nur Handwerker, das werde niemand aus der Klasse.

Viele offene Stellen gibt es in Hotelgewerbe und Gastronomie. Viele seien von unattraktiven Arbeitszeiten abgeschreckt, sagt Alexandra Thoß von der IHK Hochrhein-Bodensee. „Für diese Berufe muss man brennen“, sagt sie. Sie bieten eine gute Perspektive: „Mit so einer Ausbildung muss man nie arbeitslos sein und kann weltweit unterwegs sein.“ Generell sei derzeit eine kuriose Entwicklung zu beobachten: Das Stellenangebot steige, die Anzahl der Bewerber sinke und die Anzahl der Verträge bleibe dennoch stabil. „In Baden-Württemberg haben wir ein Überangebot. Bei uns brummt die Wirtschaft“, sagt Thoß.

Müller ist gespannt auf ihre neuen Aufgaben, den ersten Lohn hat sie schon eingeplant: Die erste eigene Wohnung. „Als Schüler macht man das nicht“, sagt sie. Mit einem Ferienjob lässt sich das nicht finanzieren. Jetzt reicht das Geld.