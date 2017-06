Tuttlingen Medizintechnik für den Weltmarkt

Der Chirurgietechnik-Spezialist Aesculap aus Tuttlingen wird 150 Jahre alt. Ein Weltunternehmen war man indes schon im 19. Jahrhundert. Heute muss die Firma innovativer sein denn je, um zu bestehen.

Wer heute in Tuttlingen, jener Kleinstadt zwischen Stuttgart und dem Bodensee, aus dem Zug steigt, kann Aesculap gar nicht übersehen. Der backsteinfarbene Bau, den sie in der Gemeinde nur "das Schloss" nennen, war jahrzehntelang die zentrale Produktionsstätte der Firma, die am heutigen Samstag ihren 150-jährigen Geburtstag feiert. Vom Star-Architekten Philipp Jakob Manz als "moderner und preisgünstiger" Zweckbau im Jahr 1898 entworfen, hat es die Jahrtausendwende überdauert und ist heute das weithin sichtbare Symbol des Medizintechnik-Weltunternehmens vom Fuß des Schwarzwalds.

Dessen Aufstieg begann schon gut 30 Jahre früher – im Jahr 1867. Damals startete Firmengrüder Gottfried Jetter in einer kleinen Werkstatt in Tuttlingen mit dem Bau von Instrumenten für die damals noch junge Medizintechnikbranche. Diese entwickelte sich im Windschatten großer technischer Fortschritte im Hygiene- und Medizinbereich immer schneller. Weil Jetter von Anfang an auf die Produktion großer Stückzahlen seiner chirurgischen Instrumente setzte, boomte das Geschäft, obwohl die Konkurrenz schon damals gewaltig war. Bereits Mitte der 1870er Jahre hatte das Unternehmen laut Firmenkatalog 172 verschiedene Artikel im Programm und beschäftigte weit über 100 Mitarbeiter. Damals stieß das junge Unternehmen, das heute einen Umsatz von gut 1,7 Milliarden Euro erwirtschaftet, in eine Liga vor, in der es bis heute spielt. Im Jahr 1895 bezeichnete man sich zum ersten Mal als "führender Hersteller chirurgischer Instrumente weltweit" – ein Titel, mit dem Aesculap bis heute wuchern kann.

Die Grundlagen des Erfolgs legte Aesculap mit einer schon damals gängigen Strategie – der Internationalisierung. Was Konzerne wie Siemens oder Bosch vormachten, machte Aesculap einfach auch. Bereits im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts eröffnete das damals vom Pratriarchen Karls Christian Scheerer geführte Tuttlinger Unternehmen Standorte im Ausland – etwa in den USA oder Großbritannien. In den oft als "golden" bezeichneten 1920er Jahren ist man de facto genauso global aufgestellt wie heutzutage. Fast drei Viertel aller Waren – von der Gelenkprothese bis zum Operationsbesteck – werden im Ausland verkauft.

Der Zusammenbruch der Weltwirtschaft Anfang der 1930er Jahre macht dann allerdings einen Strich durch alle weiteren Expansionspläne. Von den damals 1800 Mitarbeitern werden 700 entlassen. Die Wochenarbeitszeit sinkt auf für damalige Verhältnisse magere 36 Stunden.

Erst der Ausbruch des zweiten Weltkriegs ändert dies. Wie schon während des ersten Weltkriegs steigern Millionen von Verwundeten an der Front die Nachfrage nach OP-Materialien. Dem Tuttlinger Unternehmen, das sich damals selbst als "größte Waffenfabrik des Friedens im Weltkrieg" bezeichnete, hilft das. Um mit der Produktion Schritt zu halten, werden aber auch Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter eingesetzt – ein dunkles Kapitel, dem der Konzern, der heute rund 12 000 Mitarbeiter beschäftigt, später Rechnung trägt und sich an Entschädigungszahlungen der deutschen Industrie beteiligt.

Und heute? Nach Jahren des Aufschwungs, die maßgeblich durch eine stärkere Fokussierung auf Forschung und Entwicklung unter dem langjährigen Firmenchef Michael Ungethüm gekennzeichnet sind, steht das seit 1976 zum hessischen Medizintechnikriesen B.Braun gehörende Unternehmen gut da. Durch umfangreiche Kooperationen mit umliegenden Hochschulen wie Freiburg, Ulm oder Furtwangen, gelingt es, qualifiziertes Personal ins Niemandsland am Fuße des Heubergs zu locken – und so den Grundstein kommender Erfolge zu legen.

Stadt der Medizintechnik

Die Stadt: Tuttlingen zwischen Schwarzwald und Alb gelegen, bezeichnet sich gerne als Welthauptstadt der Medizintechnik. Immerhin ballen sich im gleichnamigen Landkreis rund 400 Hersteller von Medizinprodukten. Darunter das Unternehmen Aesculap, das allein in Tuttlingen rund 3600 Mitarbeiter beschäftigt. Weitere bekannte Namen sind der Endoskop-Spezialist Karl Storz oder der für seine Beleuchtungssysteme und OP-Salal-Ausrüstung bekannte Hersteller Berchtold.

Die Firmen: Insgesamt haben in Tuttlingen rund 1900 Unternehmen einen Standort – allerdings sind hier auch Ein-Mannbetriebe mitgezählt. Die Einwohnerzahl beträgt rund 35 000. Damit gehört Tuttlingen zu jenen für Baden-württemberg typischen Mittelstädten, die für die dezentrale und leistungsfähige Wirtschaftsstruktur des Landes sorgen. (wro)

