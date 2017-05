Reinach Leichter Rückgang bei Endress+Hauser

Währungseffekte haben den Umsatz im vergangenen Jahr sinken lassen.

Die Endress+Hauser-Gruppe (Reinach/Schweiz) hat im vergangenen Jahr einen leichten Umsatzrückgang hinnehmen müssen: Die Erlöse verringerten sich um 0,2 Prozent auf 2,139 Milliarden Euro. Das teilte Vorstandschef Matthias Altendorf in Basel mit. Grund dafür seien Währungseffekte gewesen. „In lokalen Währungen haben unsere Verkäufe um 2,1 Prozent zugelegt.“ Die Geschäfte entsprachen damit zwar nicht den Erwartungen, dennoch betonte Altendorf: „Gemessen an der Entwicklung der Branche haben wir uns gut geschlagen.“ Das langsamere globale Wirtschaftswachstum und die strukturellen Veränderungen der Weltwirtschaft hätten bei den meisten Firmen der Prozessautomatisierung Spuren hinterlassen. Auch beim Betriebsergebnis gab es für Endress+Hauser einen Rückgang: Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) gab um 14,2 Prozent auf 215,5 Millionen Euro nach. Das Ergebnis nach Steuern sank um 6,8 Prozent auf 153,5 Millionen Euro. Weltweit wurden 148,8 Millionen Euro in neue Gebäude und Anlagen investiert. Die Eigenkapitalquote belief sich nach den Angaben auf 72,2 Prozent. Die Zahl der Mitarbeiter erhöhte sich um 51 auf 13 003. Für das laufende Jahr gab sich das Unternehmen zuversichtlich. So rechnet Endress+Hauser beim Umsatz mit einem einstelligen Plus; außerdem soll die Rentabilität verbessert werden. Rund 161 Millionen Euro sollen in neue Gebäude und Anlagen fließen, zugleich sollen weltweit bis zu 150 Stellen geschaffen werden. „Derzeit liegen wir im Auftragseingang über Budget“, berichtete Altendorf.