Wirtschaft Leichter Dämpfer für Geberit

Der Sanitärhersteller Geberit muss einen leichten Rückgang beim Umsatz verkraften. Hauptgrund sind die Kosten rund um die Schließung zweier Werke in Frankreich.

Pfullendorf/Rapperswil-Jona (td) Der Schweizer Sanitärhersteller Geberit, der in Pfullendorf 1500 Mitarbeiter beschäftigt, hat im ersten Halbjahr dieses Jahres einen kleinen Dämpfer einstecken müssen. Der Umsatz des Konzerns ging um 0,7 Prozent auf 1,469 Milliarden Franken (1,298 Milliarden Euro) zurück. Hauptgrund für den Umsatzrückgang waren Einmalkosten in Höhe von knapp 40 Millionen Euro rund um die Schließung zweier Werke in Frankreich. Gegen die Schließung der Werke in Digoin und La Villeneuve-au-Chêne hatte es zunächst Proteste der Arbeitnehmerschaft gegeben. Schließlich einigte sich Geberit aber mit den Gewerkschaften auf die Schließung. Organisch und währungsbereinigt wuchs der Geberit-Umsatz jedoch um 2,8 Prozent.

Der Gewinn (Ebit) sank im ersten Halbjahr um 2,7 Prozent auf 336 Millionen Euro. "Die im Vorjahresvergleich tieferen operativen Ergebnisse waren vor allem auf höhere Rohmaterialpreise, Personalkosten und Abschreibungen zurückzuführen", teilt Geberit mit. Mit der Integration von Sanitec sei Geberit aber auf einem guten Weg. "Ein Fokus im Jahr 2017 gilt dem weiteren Zusammenwachsen der Länderorganisationen. Zudem wird das Augenmerk auf die weitere Harmonisierung der Systeme und Prozesse gelegt", schreibt Geberit. Das Unternehmen hatte den finnischen Konkurrenten 2015 für gut eine Milliarde Euro gekauft.

Für das Gesamtjahr ist Geberit, das derzeit weltweit 11 828 Mitarbeiter beschäftigt, weiterhin optimistisch gestimmt. Die Unternehmensleitung erwarte für 2017 ein organisches und währungsbereinigtes Wachstum des Nettoumsatzes zwischen 3 und 4 Prozent. Vor allem in Nord- und Osteuropa, sowie in der Schweiz, in Österreich, Frankreich und den Benelux-Ländern sieht Geberit Wachstumspotenzial. Dagegen sei in Deutschland wegen der "limitierten Installateurskapazitäten" das Wachstum stark eingeschränkt.