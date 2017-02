Konstanz Leichte Entspannung bei den Gemüsepreisen

Als Folge des kalten Winters in Südeuropa haben sich Zucchini und Co. stark verteuert. Der Höhepunkt der Preissteigerung ist inzwischen aber überschritten.

Wer momentan Gemüse wie Eisbergsalat oder Zucchini kaufen möchte, muss dafür nach wie vor tiefer in die Tasche greifen als üblich. Denn noch immer wirken sich die Ernteausfälle als Folge des Frosts in Süditalien und Sturzregens in Spanien im Januar auf die Preise aus.

"Langsam fallen die Preise wieder, sind aber noch nicht auf dem Normalniveau angekommen", sagt Birgit Rogge, Gartenbauexpertin der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI). Die höchsten Preise gab es laut Rogge bereits im Januar, als ein Eisbergsalat mancherorts über 2 Euro gekostet habe. Inzwischen liege der Preis bei 1,66 Euro. "Zur gleichen Zeit im Vorjahr lag der Preis noch bei 66 Cent", sagt die Expertin.

Wie schnell die Preise wieder das Normalniveau erreichen, hänge von vielen Faktoren ab. Die Witterung in Südeuropa, aber auch in Deutschland und den benachbarten Ländern spiele eine große Rolle, da langsam auch hier wieder heimisches Gemüse auf den Markt komme. "Ich rechne damit, dass die Preise noch mehrere Wochen auf einen erhöhten Niveau bleiben", sagt Rogge. "Doch die extreme Spitze ist vorbei."

Allerdings sorgt der Ernteausfall in Südeuropa weiter für Lieferengpässe bei manchen Einzelhändlern. "Kälte und starke Regenfälle in Südeuropa tragen trotz einkehrender Verbesserung des Wetters weiterhin dazu bei, dass weniger Gemüse zum Verkauf angeboten wird", sagt etwa Katharina Ryske, Sprecherin von Lidl Deutschland. Zucchini, Paprika, Salate, Tomaten und Auberginen würden bei Lidl derzeit in geringeren Mengen angeboten als sonst. Dies schlägt sich in höheren Preisen nieder.

Weniger Probleme vermeldet Edeka. "Bislang haben wir keine Lieferengpässe zu verzeichnen", sagt Laura Röders-Arnold von der Edeka-Zentrale in Hamburg. Durch die genossenschaftliche Organisation seien aber keine pauschalen Aussagen zu Preisen möglich. Beim Blick nach Konstanz zeigt sich bereits eine Entspannung. "Seit Mitte Februar sind die Preise bei uns wieder auf dem Normalniveau", sagt Pamela Baumhardt, Sprecherin von Edeka in Konstanz.

Besonders preissensiblen Verbrauchern rät Gartenbauexpertin Rogge dennoch, auf andere Gemüsesorten auszuweichen. Chinakohl und Karotten – Gemüse, das über den Winter gut gelagert werden kann – würden inzwischen von den hohen Gemüsepreisen profitieren. Deren Nachfrage sei zuletzt gestiegen. Generell sollte man meinen, dass regionales und saisonales Gemüse nun stärker nachgefragt wird. Die Gemüsehändler der Insel Reichenau bei Konstanz sind jährlich stets die ersten, die frisches Gemüse anbieten können. "Im Januar wurde Feldsalat stark nachgefragt", sagt Christian Müller, stellvertretender Geschäftsführer von Reichenau Gemüse. Bislang sei Feldsalat aber das einzige, was sie so früh im Jahr anbieten können.

Beliebtestes Gemüse

Beim Gemüse haben die deutschen Verbraucher klare Favoriten. Tomaten sind mit einer Einkaufmenge von 11,6 Kilogramm pro Haushalt das beliebteste Gemüse Deutschlands. Auf Platz zwei landen Möhren mit 8,6 Kilogramm. Es folgen Zwiebeln (7,7 Kilogramm) und Salatgurken (6,7 Kilogramm). Auf Platz fünf liegt die Paprika mit (5,9 Kilogramm). (dpa/sk)