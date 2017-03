Hamburg Laptop-Verbot der USA schadet vor allem den Kunden

Der Erlass der US-Regierung führt laut Experten nicht zu mehr Sicherheit und schadet am meisten den Fluggästen. Der Luftfahrtexperte Cord Schellenberg bezeichnete das Verbot als „hilflose Aktion".

Das von der US-Regierung erlassene Verbot von größeren Elektrogeräten auf Flügen in die USA schadet laut Experten vor allem den Kunden. "Das Laptop-Verbot bedeutet zuallererst Nachteile für die Fluggäste", sagte der Luftfahrtexperte Cord Schellenberg dem SÜDKURIER. Reisende müssten ihren Laptop oder ihr Tablet nun in den Koffer packen und am Schalter aufgeben. "Das bedeutet mehr Aufwand und Zeit", sagte Schellenberg.

Am Dienstag hatte die US-Regierung angekündigt, auf Direktflügen von zehn Flughäfen in die USA alle Geräte, die größer als Mobiletelefone sind, im Handgepäck zu verbieten. Betroffen sind Flughäfen in Jordanien, Ägypten, Saudi-Arabien, Kuwait, Marokko, Katar, der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Begründet wurde das Verbot mit Terrorgefahr.

Inwiefern die Regelung für mehr Sicherheit sorgt, ist für Experten fraglich. "Schon heute werden die Gepäckstücke von allen Passagieren durchleuchtet", sagte Schellenberg und fügte an: "Wieso gilt das Verbot nur für einen Direktflug von beispielsweise Dubai, aber nicht, wenn der Fluggast in Frankfurt umsteigt und dann mit einer anderen Fluggesellschaft in die USA fliegt?"

Laut einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" könnten auch handelspolitische Überlegungen hinter dem Verbot stehen. US-Fluggesellschaften wie Delta oder American Airlines haben Probleme, im Wettbewerb mit staatlich subventionierten Konkurrenten wie Qatar Airways oder Emirates zu bestehen. Einen Zusammenhang schließt Schellenberg aus. "Um die US-Wirtschaft zu schützen, reicht das Verbot nicht aus", sagte er. Wenn es US-Airlines unterstützen solle, sei das "eine sehr hilflose Aktion". Durch das Verbot sieht der Experte vielmehr mögliche Nachteile auf die USA zukommen. Die Airlines vom persischen Golf gehören "zu den besten Kunden von Boeing". Sie haben in den vergangenen Jahren viele neue Modelle gekauft. Sollten sie dies in Zukunft überdenken, hätte dies Nachteile für die amerikanische Wirtschaft.