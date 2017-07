Stuttgart Land will Schub für Breitband-Ausbau

Land will Schub für Breitband-Ausbau

Die Landesregierung will eine Allianz für den verstärkten Ausbau ins Leben rufen. Gleichzeitig soll der Ausbau weiterhin mit einem dreistelligen Millionenbetrag gefördert werden.

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) schmiedet eine Breitband-Allianz, um die Internetversorgung im Südwesten deutlich zu verbessern. Zum Start lädt der CDU-Politiker am 17. Juli zum landesweit ersten Breitband-Gipfel ein. „Baden-Württemberg ist die innovativste Region in ganz Europa. Beim Breitbandausbau hinken wir aber hinterher. Das müssen wir schnell ändern: Wir brauchen die beste digitale Infrastruktur“, sagte Strobl dieser Zeitung. Insbesondere für ein Flächen- und Technologieland sei ein Hochleistungsnetz entscheidend wichtig. Am Breitband-Gipfel, der Startschuss eines längerfristigen Dialogs sein soll, sollen Mobilfunkanbieter wie die Deutsche Telekom und Vodafone ebenso teilnehmen wie der Verband Deutscher Kabelnetzbetreiber, der Digitalverband Bitkom oder auch der Verband der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten VATM.

Bei einem nächsten Treffen will Strobl dann mit Verbänden und Kammern aus dem Land zusammenkommen, also etwa mit Vertretern der kommunalen Landesverbände, des Industrie- und Handelskammertags- und des Handwerkstags. „Ziel des Breitband-Dialogs ist es, den Ausbau des schnellen Internets zu koordinieren. Es ist ja nicht zielführend, wenn man sich bei so gewaltigen Investitionen wie der Verlegung von Glasfaserkabeln gegenseitig blockiert oder gar Erdarbeiten doppelt durchführt“, sagte Strobl. Vorgesehen ist beim Breitband-Dialog zudem, sich mit den Teilnehmern „auch auf konkrete Zielvereinbarungen zu verständigen“.

Die Bereitstellung der digitalen Infrastruktur ist grundsätzlich die Aufgabe der Privatwirtschaft. Geschieht das in einer bestimmten Region nicht, kann der Staat mit Zuschüssen nachhelfen. So hat das Land Baden-Württemberg im vergangenen Jahr für den Ausbau des schnellen Internets die Rekordsumme von 115,7 Millionen Euro an Fördergeldern für die Kommunen bewilligt. Zum Vergleich: Zwischen 2011 und 2015 waren es lediglich 56 Millionen Euro pro Jahr. Auch im laufenden Jahr soll nach Angaben des baden-württembergischen Innenministeriums wieder ein dreistelliger Millionenbetrag investiert werden. Nach Angaben der Behörde hat sich im zweiten Halbjahr 2016 die Internetversorgung im Südwesten weiter verbessert. Inzwischen hätten rund 225 000 baden-württembergische Haushalte – das sind 77,3 Prozent – eine Breitbandverfügbarkeit von mindestens 50 Mbit pro Sekunde.

Auch die Arbeitgeber im Land fordern mehr Anstrengungen in Sachen Breitband-Ausbau – und halten die bisherigen Bemühungen von Grün-Schwarz für nicht ausreichend. „Insbesondere im ländlichen Raum gibt es noch zu viele weiße Flecken, wie uns immer wieder Rückmeldungen der Unternehmen unserer Mitglieder bestätigen“, sagte Peer-Michael Dick, Hauptgeschäftsführer der Arbeitgeber Baden-Württemberg. Allerdings gebe es auch in städtischen Gebieten noch zu viele Engpässe. „Wir halten daher das politische Ziel, bis Ende 2018 flächendeckend 50 Mbit anzubieten, für viel zu wenig ambitioniert“, so Dick weiter. Auch für die Kommunen vor Ort habe das Thema Priorität Nummer eins, erklärte Gemeindetagspräsident Roger Kehle: „Für Städte und Gemeinden ist es besonders wichtig, dass alle staatlichen Ebenen beim Ausbau an einem Strang ziehen.“