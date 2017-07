Stuttgart Land schwenkt bei Fahrverboten um

Die Landesregierung hat sich in Sachen ältere Diesel geeinigt: Sie will auf Fahrverbote verzichten und setzt jetzt auf eine Nachrüstung der betroffenen Autos.

Nach Kritik von Autofahrern und Industrie verzichtet die grün-schwarze Landesregierung auf die für 2018 angekündigten Fahrverbote zur Luftverbesserung in Stuttgart. Bedingung dafür ist allerdings, dass eine Nachrüstung älterer Diesel wirksam ist und die Luft in der baden-württembergischen Landeshauptstadt besser wird. Das geht aus den Eckpunkten für eine Fortschreibung des Luftreinhalteplans hervor, die die Landesregierung jetzt beschlossen hat. Im Februar hatte die Koalition noch die Linie vertreten, in Stuttgart könnten die Schadstoffgrenzwerte nur mit befristeten Fahrverboten erreicht werden. „Wir haben das Mögliche getan, um Fahrverbote zu vermeiden“, betonte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Auf diese Linie ist auch Verkehrsminister Winfried Hermann vom linken Flügel der Partei eingeschwenkt.

Kretschmann hatte eingeräumt, dass ihn der Aufruhr überrascht hat, der durch die angekündigten Fahrverbote bei den Bürgern entstanden ist. Er bat die Autokonzerne zum Gipfeltreffen und rang ihnen Zugeständnisse bei der Nachrüstung älterer Diesel ab. „Die Kosten tragen die Unternehmen“, betonte der Grünen-Regierungschef.

Zumindest Daimler hat jetzt reagiert. Am Dienstagabend kündigte der Konzern an, seine Nachbesserungen an Diesel-Fahrzeugen auf mehr als drei Millionen Fahrzeuge auszuweiten und dafür 220 Millionen Euro zu investieren. Für die Besitzer ist die Aktion kostenlos. Sie gelte für "nahezu alle Euro-5 und Euro-6 Fahrzeuge in Europa", teilte Daimler mit. Zuvor hatten auch BMW und Audi angekündigt, Euro-5-Diesel abgasmäßig kostenfrei aufzurüsten.

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hat bisher der Einführung einer Blauen Plakette die Zustimmung verweigert. Er scheute den Ärger der Autofahrer, die dann mit älteren Dieseln aus den ausgewiesenen Luftreinhaltezonen ausgesperrt blieben. Inzwischen senden Berliner CDU-Mitglieder auf allen Kanälen das Versprechen, nach der Bundestagswahl komme eine solche Regelung. Dann dürfen nur noch Autos, die Euro 6 erfüllen, in solchen Zonen fahren. Der baden-württembergische Verkehrsminister Hermann versucht schon vorher zu besänftigen: Bereits heute würden 67 Prozent aller in Stuttgart zugelassenen Fahrzeuge die Vorgabe erfüllen.

Während Grün-Schwarz gerade alles versucht, um Fahrverbote zu vermeiden, will die Deutsche Umwelthilfe Diesel generell aus den Innenstädten verbannt sehen. Heute verhandelt das Verwaltungsgericht Stuttgart die Klage. In Düsseldorf konnte sich der Verband im September 2016 mit einem entsprechenden Antrag durchsetzen. Die Entscheidung liegt aber beim Bundesverwaltungsgericht zur Überprüfung. Ein Termin dafür ist noch nicht in Sicht.

An den in Stuttgart zuständigen Richter hat die Landesregierung keine gute Erinnerung. Wolfgang Kern zwang das Land nämlich im April 2016 in einen Vergleich mit zwei klagenden Anwohnern. Die wohnen neben der berüchtigten Messstelle Neckartor und pochen auf Einhaltung der Grenzwerte. Sollte das nicht gelingen, muss nach dem Vergleich der Verkehr an der hoch belasteten Kreuzung um 20 Prozent reduziert werden.

Bremsspuren bei Autoverkäufen

Die Diskussion um Fahrverbote und die Nachrüstung älterer Diesel führt inzwischen zu tiefen Bremsspuren bei den Autoverkäufen. In Baden-Württemberg sind die Verkäufe für Diesel-Pkw im Juni eingebrochen. Das Minus beziffert der Verband des Kraftfahrzeuggewerbes auf 20 Prozent. Das Kraftfahrt-Bundesamt meldet für ganz Deutschland einen Rückgang der dieselgetriebenen Pkw um 9,1 Prozent für das erste Halbjahr. Benziner legten um 11,7 Prozent zu. Kretschmann steht unterdessen zur heimischen Autoindustrie. Zugleich fordert er einen radikalen Kurswechsel: „Ich gehe davon aus, dass die Autoindustrie nicht so weitermacht.“ Dass die Abgasreinigung zum Teil schon bei 17 Grad abgeschaltet wurde, nennt er eine „Politik des Kleingedruckten, die so nicht geht“.

Wie Forscher ein Motoren-Verbot sehen

Angesichts der zunehmenden Luftverschmutzung vor allem in Ballungsgebieten gibt es Stimmen, die ein grundsätzliches Zulassungsverbot von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren, also Diesel und Benziner, fordern. So sprechen sich in Deutschland etwa die Grünen dafür aus, ab dem Jahr 2030 nur noch abgasfreie Autos neu zuzulassen. Das stößt aber auf heftige Kritik.