Konstanz Kuka-Chef: "Roboter müssen günstiger werden"

Der Augsburger Kuka-Chef Till Reuter über die enormen Potenziale der Mensch-Maschine-Zusammenarbeit und die Schwierigkeiten, sie Industriekunden schmackhaft zu machen.

Till Reuter ist seit 2009 Chef des Roboter-Pioniers Kuka. Der Betriebswirt und Jurist, Jahrgang 1968, studierte in St. Gallen und Konstanz.

Herr Reuter, Kuka hat 2013 den ersten Industrieroboter in Serie gebracht, der direkt nehmen Menschen arbeiten darf. Haben normale Roboter ausgedient?

Nein, ihr Bedarf ist weiter hoch und steigt an. Aber dass Menschen mit feinfühligen Robotern direkt zusammenarbeiten, wird sich in vielen Bereichen durchsetzen, sei es in der Automobilproduktion, in der Pflege oder anderen Dienstleistungsbereichen. Monotone oder schwere Arbeitsschritte können von den Systemen übernommen werden. Der Mensch übernimmt Tätigkeiten, die seine Kreativität und seine kognitiven Fähigkeiten erfordern.

Der Erfolg der sogenannten kollaborativen Robotik lässt auf sich warten. Sie als Marktführer verkaufen weniger der neuartigen Systeme als erwartet...

Der Markt ist gerade dabei, sich zu entwickeln. Derzeit verkaufen wir pro Jahr rund Tausend der entsprechenden Roboter. Wir hatten allerdings tatsächlich erwartet, dass die Stückzahlen viel schneller ansteigen.

Handelt es sich bei der Mensch-Roboter-Kollaboration nur um einen Hype?

Nein. Dass Potenzial für Mensch-Roboter-Kollaboration schätzen wir als enorm groß ein. Im Moment ist es vor allem noch die Kostenfrage, die höheren Stückzahlen entgegensteht. Man braucht beispielsweise sehr viel Zeit, die Roboter auf den jeweiligen Anwendungsbereich einzustellen. Die Roboter müssen günstiger werden, aber da sind wir auf einem guten Weg.

An welcher Zukunftsvision arbeiten Sie?

Wir arbeiten beispielsweise an flexiblen Roboter-Plattformen, die noch mehr Anwendungen ermöglichen. Heute schon sind Roboter sensitiv und bewegen sich autonom. In Zukunft werden sie über Kamera-Systeme und intelligente Sensorik ihre Umgebung wahrnehmen können. Dann werden die Roboter zu aktiven Begleitern ihrer Vorbilder aus Fleisch und Blut.