Pfullendorf Küchenhersteller Alno baut 350 Stellen ab

Der Pfullendorfer Küchenherstellen hat einen massiven Arbeitsplatzabbau angekündigt. Betroffen ist vor allem die Verwaltung.

Die Alno AG hat einen massiven Stellenabbau angekündigt. Wie der Pfullendorfer Küchenhersteller gestern Abend mitteilte, sollen rund 350 Arbeitsplätze gestrichen werden. Einem entsprechenden Restrukturierungsprogramm habe der Aufsichtsrat zugestimmt. Dabei soll es sich vor allem um Stellen in der Verwaltung handeln. 250 Arbeitsplätze werden demnach im Inland und rund 100 in den ausländischen Gesellschaften abgebaut. Welche Standorte konkret betroffen sind, teilte Alno nicht mit. Da die Verwaltung aber hauptsächlich in Pfullendorf ansässig ist, dürfte vor allem dieser Standort betroffen sein. Nach Angaben von Alno-Sprecher Markus Gögele hat das Unternehmen derzeit 2100 Mitarbeiter.

Wie es weiter hieß, soll der Arbeitsplatzabbau kurzfristig umgesetzt werden. Bereits in der kommenden Woche sollen die Verhandlungen mit dem Betriebsrat beginnen, berichtete Gögele weiter. Als Grund für die Stellenstreichungen verwies er darauf, dass der Küchenhersteller seine Abläufe optimieren wolle. „Dies soll zu einer jährlichen Reduzierung der Personalkosten von mindestens 20 Millionen Euro führen“, teilte Alno mit. Noch im laufenden Jahr 2017 soll das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen „deutlich positiv“ sein.

Alno kämpft seit dem Börsengang im Jahr 1995 mit Problemen – bis auf wenige Ausnahmen gab es jedes Jahr Verluste. Bereits in der Vergangenheit hatte das Pfullendorfer Unternehmen Stellen in der Verwaltung gestrichen. Wie der Abbau diesmal genau ablaufen soll, sagte der Sprecher am Abend noch nicht.

Erst zu Jahresbeginn hatte die Tahoe GmbH, hinter der die bosnische Unternehmerfamilie Hastor steht, das Zepter bei der Alno AG übernommen. Mit einem Anteil von 43,13 Prozent ist Tahoe Großaktionär beim Küchenhersteller. Zudem hat die Gesellschaft Alno in den vergangenen Monaten 35 Millionen Euro an Darlehen gewährt und auch bestehende Lieferverbindlichkeiten des vormaligen Mehrheitsaktionärs, der Whirlpool GmbH, aufgekauft.

Eingestiegen war Tahoe bei Alno bereits im vergangenen Sommer. Und schon im November hatte Tahoe das Alno-Management unter Druck gesetzt. "Der Vorstand ist in der Pflicht, ein tragbares Sanierungskonzept vorzulegen und schnellstmöglich umzusetzen", so die Forderung damals. Inzwischen hat die Tahoe GmbH vier Mitglieder im Aufsichtsrat von Alno sitzen. Zudem wurde Ende Dezember die langjährige Alno-Finanzchefin Ipek Demirtas durch Christian Brenner, einem Tahoe-Mann, ersetzt.