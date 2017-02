Brüssel Konjunktur: EU gibt sich optimistisch

Die EU-Kommission sieht Europa wirtschaftlich auf einem guten Weg. Sorgen bereiten aber die politischen Unsicherheiten.

Brüssel – Es sind nur Vorhersagen. Aber sie fallen deutlich positiver aus, als man unter den derzeitigen Umständen erwartet hätte. Als EU-Finanzkommissar Pierre Moscovici in Brüssel die Winterprognose für den europäischen Wirtschaftsraum vorstellte, gab er sogar Anlass für Optimismus. Denn erstmals seit fast zehn Jahren soll die Konjunktur in allen Ländern der Gemeinschaft wachsen. Allerdings: Sowohl die Eurozone als auch der EU-Binnenmarkt sind großen Risiken ausgesetzt.

Ein Risiko ist demnach der Kurs des neuen US-Präsidenten Donald Trump und dessen mögliche „Verschärfung der Geldpolitik“, was – so heißt es in dem Bericht der Kommission – nicht ohne Auswirkungen auf die Europäische Union bleiben dürfte. Zudem könnte China als Exportmarkt für die EU schwächeln, da der Schuldenstand im Reich der Mitte in gefährliche Höhen klettere. Hinzu kämen die bevorstehenden Austrittsverhandlungen mit dem Vereinigten Königreich. Darüber hinaus stehen Wahlen in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland an.

Dennoch sehen die Zahlen recht gut aus – wenn auch mit der Einschränkung, dass das Wachstum in der EU ungleich verteilt bleibt. Nach der Prognose soll die EU-Wirtschaft in diesem Jahr durchschnittlich um 1,8 Prozent anziehen, in der Eurozone um 1,6 Prozent. Deutschland bleibt demnach mit 1,6 Prozent Zuwachs für das laufende Jahr unter dem EU-Durchschnitt, trotz gestiegenem privatem Konsum, höherer Beschäftigung, einer stärkeren Bauaktivität und mehr öffentlichen Aufträgen. Erst im kommenden Jahr wird die Konjunktur voraussichtlich um 1,8 Prozent anziehen.

Vorreiter sind andere wie etwa Polen (3,2 Prozent), die Niederlande (2 Prozent) und Spanien (2,3 Prozent), das sich langsam von seiner Krise zu erholen scheint. Vor allem eine steigende Nachfrage im Inland verleihe der spanischen Konjunktur neuen Schwung, erklärte Moscovici. Auch im kommenden Jahr soll das spanische Wachstum mit 2,1 Prozent solide bleiben. Davon profitiert auch der Arbeitsmarkt; so soll die Arbeitslosenquote von zuletzt 18,6 Prozent Ende 2016 bis 2018 auf 16 Prozent zurückgehen. Als Folge der höheren Beschäftigung und steigenden Nachfrage kann Spanien auch seinen Schuldenberg abbauen. Die Kommission geht davon aus, dass sich das staatliche Defizit bei 100 Prozent der Jahreswirtschaftsleistung einpendeln wird – erlaubt sind allerdings nach den Regeln des Wachstums- und Stabilitätspakts nur 60 Prozent.

Auch Griechenland übertrifft die Erwartungen der EU-Behörde. So errechnete die Kommission für 2016 einen Primärüberschuss (Haushaltsplus vor dem Schuldendienst) von 2 Prozent, erwartet hatte Brüssel von Athen nur 0,5 Prozent. Grund zur Euphorie sah Moscovici dennoch nicht. Die weiteren Leistungen hingen davon ab, wie strikt sich Regierungschef Alexis Tsipras an die Forderungen der Geldgeber hielte. Derzeit läuft die zweite Überprüfung im Rahmen des dritten Hilfsprogramms, die sobald als möglich abgeschlossen werden soll.

Sorge bereitet indes ein ganz anderes Land. Italiens Wachstum wird nach der Prognose – wie schon seit 2012 – auch im laufenden Jahr unter einem Prozent (0,9 Prozent) liegen, für 2018 werden 1,1 Prozent erwartet. Einer der Gründe liegt nach Ansicht der Kommission in den anhaltenden strukturellen Schwächen, die Investitionen verhindern und das Wachstum bremsen. Eine hohe Arbeitslosigkeit besonders unter den Jugendlichen kommt noch hinzu. Das größte Problem aber ist die extrem hohen Verschuldung des Landes, die 2016 bei 133 Prozent der Jahreswirtschaftsleistung lag. Umso verärgerter ist die Kommission über Italiens Unwillen, das jährliche Defizit zu drücken. Rom will die Empfehlungen der Behörde überschreiten, Brüssel erwartet Anpassungen. Es gebe aber „keine Art von Ultimatum“, betonte Moscovici. Stattdessen würden „konstruktive Gespräche“ geführt. Doch Vizekommissionspräsident Valdis Dombrovskis fand deutlichere Worte: „Die Länder mit hohen Defizit- und Schuldenniveaus müssen weiter daran arbeiten, diese zu senken, um widerstandsfähig gegen wirtschaftliche Schocks zu sein.“