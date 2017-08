Hofheim/Ravensburg Kommune contra Möbelhaus

Die großen Möbelhäuser wollen weiter expandieren. Besonders in Baden-Württemberg verhindern Kommunen aber offenbar nicht selten die Ansiedlung. Ikea könnte sich auch einen Markt entlang der deutsch-Schweizer Grenze vorstellen.

Wer die Zeitung aufschlägt, dem fallen sie regelmäßig entgegen: Prospekte von großen Möbelhäusern, die mit neuen Trends oder Rabatten werben. Mit Erfolg: Der Umsatz im Möbelhandel hat im vergangenen Jahr um 2,5 Prozent auf 33,7 Milliarden Euro zugelegt, wie der Branchenverband BVDM berichtet. Mehrere Unternehmen wollen expandieren, müssen dafür aber erstmal Grundstücke finden.

Das kann Jahre dauern. Der schwedische Konzern Ikea zum Beispiel, der im Vergleich zu anderen Häusern in Deutschland den größten Umsatz erzielt, plant mehrere neue Möbelhäuser. Die Filialzahl soll auf lange Sicht von 52 auf deutschlandweit 70 steigen. Fünf davon sind bereits konkret neu geplant – und gerade erst öffnete ein Einrichtungshaus in Magdeburg, das erste in Sachsen-Anhalt. Bisher sind die Kunden bis in die Nachbarbundesländer gefahren. Auch im äußerten Süden Deutschland gibt es bislang keinen Ikea. "Die Bodenseeregion ist ein weißer Flecken auf unserer Landkarte, den wir gerne füllen würden", sagt Ikea-Sprecherin Chantal Gilsdorf dem SÜDKURIER. In Ravensburg hat Ikea 2016 allerdings eine Bestell- und Abholstation eröffnet. Hier können Kunden im Internet bestellte Waren abholen. Der südlichste echte Möbel-Markt der Kette werde "wahrscheinlich 2019" im bayrischen Memmingen eröffnet, sagt Gilsdorf. Zur Ansiedlung fehlt es oft an passenden Grundstücken. In der Bodenseeregion gebe es schlicht keine, sagt Gilsdorf. In Magdeburg habe man zehn Jahre lang gesucht bis eines gefunden worden sei.

Allerdings verhindern oft auch kommunale Interessen die Ansiedlung der Möbelriesen. Aus Sicht so manchen Stadtvaters gefährden die Großmärkte nämlich den lokalen Einzelhandel, weswegen die Gebietskörperschaften den Konzernen über den Umweg des Planungsrechts das Leben schwer machen. Ein Hebel sind sogenannte "innenstadtrelevante Sortimente". Meist handelt es sich dabei um Waren wie Geschirr, Besteck, Bettwäsche, Teelicher oder Dekorationen. Diese werden von den Kommunen als wichtig für die Innenstadthändler definiert. Jeder Großbetrieb, der sich auf der grünen Wiese vor der Stadt ansiedeln will, muss nachweisen, bestimmte Verkaufsflächen dieser Produkte nicht zu überschreiten. Andernfalls senkt die Kommune den Daumen bezüglich der geplanten Ansiedlung. Genau das passiert insbesondere in Baden-Württemberg offenbar häufig. Man versuche, sich den Vorschriften anzupassen, scheitere oft aber, sagt Ikea-Sprecherin Gilsdorf.

In Baden-Württemberg sei die "genehmigungsrechtliche Situation eine Hürde", heißt es von den Schweden. Und auch Sebastian Deppe von der Handelsberatung BBE hält die Genehmigungen für "eine große Herausforderung“ . Besonders streng seien die Vorgaben etwa im Raum Stuttgart. Bis heute gibt es dort im Stadtgebiet zum Beispiel keinen Ikea – dafür im benachbarten Sindelfingen. Auf SÜDKURIER-Anfrage heißt es vom Gemeindetag im Südwesten, die Kommunen legten ein "Augenmerk darauf, dass der Innenstadthandel, der ohnehin durch die Konkurrenz aus dem Internet bedroht ist, nicht zugunsten der großen Anbieter im Außenbereich ausblutet". In vielen kommunalen Einzelhandelskonzepten gebe es einen Fokus auf den Innenstadthandel.

Aufhalten kann das die Expansion der Ketten nicht. Die XXXLutz-Gruppe aus Österreich will die Zahl der Mömax-Häuser in Deutschland in den nächsten drei Jahren von derzeit 34 um 12 weitere steigern. Zu den 39 XXXL-Einrichtungshäusern sollen zudem mindestens fünf weitere hinzukommen, wie ein Sprecher sagt. Eines davon soll noch 2017 in Villingen-Schwenningen eröffnet werden. In Freiburg und Friedrichshafen hat XXXLutz seit Jahren Märkte.

Möbel Höffner eröffnete 2016 ein neues Haus in Berlin, will sich zur weiteren Strategie aber nicht äußern. Der Möbelhändler Roller schreibt online: „Wir suchen bundesweit Verkaufsflächen“.

In einigen Ballungsgebieten gebe es zwischen Möbelhäusern einen ausgeprägten Wettbewerb, sagt André Kunz, Geschäftsführer des Handelsverbands BVDM. Natürlich seien die Unternehmen immer auch auf der Suche nach Grundstücken. Es habe durchaus Situationen gegeben, in denen sich Händler die „Sahneschnittchen“ vor der Nase weggenommen hätten.

Die Bodenseeregion ist auch wegen der Schweizer Einkäufer für die Möbelketten attraktiv. Man beziehe das in die Strategie ein, sagt Gilsdorf. Außerdem will Ikea die Erreichbarkeit seiner Märkte grundsätzlich erleichtern. Mutete man den Kunden bislang Fahrzeiten von 60 Minuten bis zum nächsten Ikea zu, solle dieser Wert in Zukunft auf 20 bis 40 Minuten fallen, sagt sie.