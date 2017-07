vor 1 Stunde dpa Wirtschaft Kartellverdacht bei Autobauern: Sondersitzung im Bundestag gefordert

Die deutsche Autoindustrie könnte das nächste dicke Problem bekommen. Laut „Spiegel“ sollen Konzerne über Jahre hinweg Absprachen im Geheimen getroffen und Kunden geschädigt haben. Die Firmen schweigen noch. Was bedeutet das nun für die Bewältigung der Dieselkrise?