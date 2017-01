Wirtschaft Kammernempfang: Plädoyer für offene Märkte

Knapp 1000 geladene Gäste lauschten beim Neujahrsempfang von IHK und Handwerkskammer der Reden der Schweizer Botschafterin Christine Schraner Burgener und der beiden Kammerpräsidenten, Thomas Conrady und Gotthard Reiner.

Konstanz – Beim gemeinsamen Neujahrsempfang der Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee und der Handwerkskammer Konstanz haben sich beide Kammern von der Wirtschaftspolitik des neuen US-Präsidenten Donald Trump distanziert. Vor knapp 1000 geladenen Gästen sprach sich IHK-Präsident Thomas Conrady für eine offene Gesellschaft mit offenen Märkten und Grenzen aus. „Diese Offenheit ist die nicht verhandelbare Basis unseres wirtschaftlichen Erfolges und unserer freiheitlichen Gesellschaft“, sagte Thomas Conrady.

Auch Gotthard Reiner, Präsident der Handwerkskammer Konstanz, warnte vor einer nationalistischen Perspektive, welche die Komplexität der Welt reduziere. „Es gibt schon genug Vereinfacher und Populisten, die die Menschen durch billige Slogans oder kurze Twitternachrichten von ihrer Meinung überzeugen wollen“, sagte er in Anspielung auf Trump. Dieser hatte zuletzt auch deutschen Firmen mit Strafzöllen gedroht, um die heimische Wirtschaft nach dem Motto „Amerika zuerst“ zu fördern. Conrady wies auf die Gefahr eines Handelskriegs mit wechselseitigen Strafzöllen hin. „Protektionismus macht nur so lange Freude, wie man der Einzige ist, der ihn praktiziert“, sagte er. Er hoffe weiter auf Freihandel. Das umstrittene Freihandelsabkommen zwischen den USA und der EU solle man noch nicht abschreiben. „TTIP ist verbesserungsfähig und verbesserungsbedürftig. Es deshalb gleich ganz zu begraben, ist dennoch keine gute Idee“, sagte Thomas Conrady.

Neben der großen Weltpolitik spielte auch die wirtschaftliche Situation der Region eine wichtige Rolle. Die Wirtschaft in der Bodenseeregion, im Schwarzwald und am Hochrhein sei gut aufgestellt, zeigten sich Conrady und Reiner einig. Aber es gebe auch große Herausforderungen. Eine davon sei der Fachkräftemangel im Handwerk, sagte Reiner. Auch im digitalen Zeitalter sei die Qualifikation der Arbeitnehmer entscheidend. „Der Mensch bleibt auch im Handwerk 4.0 gefragt“, so Reiner. Um die Fachkräftelücke zu schließen, müsse das Handwerk auch Flüchtlingen eine Chance geben. Bisher wurden laut Reiner im Kammergebiet 70 Flüchtlinge in den Ausbildungsbetrieb integriert. „Die meisten sind hochmotiviert und mit viel Ehrgeiz bei der Sache“, berichtete Reiner. Gleichzeitig warb er für einen Abbau von Bürokratie, welche das Handwerk bremse. „Wir im Handwerk wollen unsere knappe Zeit sinnvoll nutzen für das, was wir am besten können: anpacken und Dinge umsetzen“, sagte Reiner.

Bei aller Skepsis und Kritik kamen die Kammern schließlich doch zu einem hoffnungsvollen Fazit. „Europa wird nicht implodieren, die USA werden keine Betonmauer um sich herum bauen und die Populisten werden nicht die Mehrheiten gewinnen“, sagte Conrady.



Die Botschaften der Botschafterin

Christine Schraner Burgener, Schweizer Botschafterin in Deutschland, sprach in ihrer Rede über das Deutsch-Schweizer Verhältnis und die gemeinsamen Herausforderungen.