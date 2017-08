Wirtschaft Ist der Dieselmotor ein Auslaufmodell?

Die deutschen Autofahrer bevorzugen den klassischen Benzinantrieb, weil der Diesel unter seinem umweltschädlichen Image leidet.

Konstanz/Bochum – Die deutschen Autofahrer wenden sich vom Diesel ab. Das ist das Ergebnis einer Studie der Tankstellenkette Aral. Demnach gab nur jeder fünfte potenzielle Autokäufer an, einen Diesel kaufen zu wollen. Bei der Vorgängerumfrage hatten noch 31 Prozent der potenziellen Käufer einen Selbstzünder bevorzugt, dessen Umweltprobleme damals noch nicht so stark öffentlich diskutiert worden sind. 55 Prozent der Studienteilnehmer gaben an, grundsätzlich Interesse an einem Elektroauto zu haben.

Gleichzeitig erklärten aber nur fünf Prozent, sich ganz konkret die Anschaffung eines E-Autos vorstellen zu können. Lieber greifen die Deutschen zu einem Benziner (52 Prozent) oder zu einem Hybridmotor (15 Prozent). Die Studie "Trends beim Autokauf" wird von der BP-Tochter Aral mit Sitz in Bochum alle zwei Jahre veröffentlicht.

"Die Ergebnisse der Studie entsprechen dem tatsächlichen Kaufverhalten", sagt Hans-Jörg Blender, Obermeister der Kfz-Innung Singen, welche die Landkreise Konstanz, Schwarzwald-Baar und Waldshut umfasst. Das Interesse an Autos mit Dieselmotoren sei spürbar abgekühlt. Der Geschäftsführer des Autohaus Blender mit Standorten in Konstanz und Radolfzell hält allerdings die Kaufzurückhaltung beim Diesel für unbegründet. Der Diesel sei umweltfreundlicher als sein Ruf.