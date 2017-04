Konstanz Ist dänische Molkerei Arla an Omira interessiert?

Ravensburger Großmolkerei in Verhandlungen mit einem Partner. Deutsche Konkurrenten scheiden nach Meinung von Fachleuten weitgehend aus.

Ravensburg – Baden-Württembergs größte Molkerei Omira aus Ravensburg ist auf der Suche nach Partnern und wird möglicherweise sogar übernommen. Man stehe in „weit fortgeschrittenen Gesprächen“ und gehe davon aus, diese im Mai abzuschließen, teilte die in Ravensburg ansässige Molkerei mit. Über die Verhandlungen hatte zuerst der SWR berichtet.

Omira mit Standorten in Ravensburg in Baden-Württemberg und Neuburg in Bayern kämpft seit geraumer Zeit mit wirtschaftlichen Problemen infolge niedriger Milchpreise und einer falschen Produktpolitik. Im vergangenen Geschäftsjahr sind die Umsätze der Oberschwaben um knapp zehn Prozent auf rund 420 Millionen Euro zurückgegangen. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von gerade Mal einer Million Euro.

Weitere Details über die Verhandlungen, insbesondere mit welchem Unternehmen Omira in Gesprächen ist, wurden nicht bekannt. Mehrere Fachleute gehen allerdings davon aus, dass es einer der großen Konkurrenten aus dem Ausland sein könnte, mit dem die Oberschwaben über ihre Zukunft verhandeln. Immer wieder genannt wird dabei der Name Arla. Die dänische Milchgenossenschaft gehört mit einer Milchmenge von rund 14 Millionen Tonnen jährlich zu den Top-5 der weltweit größten Molkereiunternehmen und gilt als "kapitalstark". Mit Blick auf Übernahmen im gebeutelten deutschen Molkereiwesen werde "immer und überall Arla genannt", sagte ein Brancheninsider dem SÜDKURIER. Dass Arla an dem auf die Milchpulverproduktion spezialiserten Baden-Württembergischen Marktführer Interesse habe, sei "sehr gut vorstellbar". Dies gilt auch, weil nach Brancheninformationen deutsche Großmolkereinen als mögliche Partner oder Käufer eher unwahrscheinlich sind. Alle entsprechenden deutschen Unternehmen seien nach Jahren der Milchkrise "finanziell am Limit", sagte eine andere Branchenstimme, die ebenfalls lieber ungenannt bleiben will. Deutschlands mit Abstand größte Molkerei, die Deutsche Milchkontor, steckt ähnlich wie andere Branchengrößen wie Hochwald Foods in wirtschaftlichen Nöten. Die Niederländische Friesland-Campina-Gruppe, die mit einem Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro in Deutschland ebenfalls die Größe hätte, mit Omira ins Geschäft zu kommen, habe sich "in der Vergangenheit in Deutschland bei Zukäufen defensiv verhalten" und kämpfe aktuell mit dem Problem, aufgrund laufender Lieferverträge zu viel Milchmengen vermakten zu müssen. Auch Müller aus dem bayrischen Fischach – die größte deutsche Privatmolkerei – werden keine Übernahme-Ambitionen nachgesagt.

Die dänische Erzeugergenossenschaft Arla hingegen ist speziell in Süddeutschland keine Unbekannte. 2011 fasste sie mit der Übernahme von Allgäuland in Bayern Fuß. Weil damals viele Bauern absprangen, sei es Arla nicht gelungen, auf die damals kalkulierten Milchmengen zu kommen, heißt es. Das könnte nun ein Grund sein sich nach Westen – nach Baden-Württemberg – zu orientieren.