Interview mit Top-Ökonomen Fuest: "Firmen zweifeln, ob gute Lage anhält"

Die deutsche Wirtschaft brummt. Aber die Unsicherheiten sind erheblich, warnt Top-Ökonom Clemens Fuest. Insbesondere in der für Baden-Württemberg so wichtigen Industrie fehle es an Dynamik.

Herr Fuest, wie geht es der Wirtschaft?

Die deutsche Wirtschaft läuft. Wir erwarten für dieses Jahr ein reales Wachstum von 1,5 Prozent.

Auf einer Skala von Null bis Zehn – wo würden Sie die Stimmung der Firmen verorten?

Ich würde sagen bei sieben. Sie ist deswegen nicht höher, weil es Sorgen gibt, was die künftige Entwicklung angeht. Donald Trump, der Brexit oder die nach wie vor schwierige Lage in Südeuropa gehören dazu. Viele Firmen bezweifeln, dass die derzeit gute Lage anhält. Hinzu kommt, dass sich mit Technologien wie Elektromobilität und Digitalisierung in einigen Branchen Strukturumbrüche andeuten, mit denen sich die Firmenchefs auseinandersetzen müssen.

Außerdem ist die Wirtschaft durch Billigzinsen und niedrige Energiepreise gedopt, oder?

Ja, das ist so. Der niedere Euro-Wechselkurs, der auch auf die Nullzinspolitik der EZB zurückzuführen ist, lässt die Exporte boomen, weil Waren aus dem Euroraum so für den Rest der Welt günstiger werden. Von den niedrigen Energiepreisen profitiert die Konjunktur generell. Und die Überschüsse im Staatshaushalt, über die wir uns derzeit freuen, gehen ganz ursächlich auch auf das niedere Zinsniveau und damit geringere Ausgaben zur Schuldenfinanzierung zurück.

Ist also alles in Butter?

Eines ist bemerkenswert: Die Industrie in Deutschland hat sich von den gewaltigen Einbrüchen in Folge der Wirtschafts- und Finanzkrise zwar schnell erholt, allerdings wurde das Vorkrisenniveau in vielen Branchen bis heute nicht nennenswert überschritten. Das liegt vor allem daran, dass wichtige Exportmärkte, etwa Schwellenländer wie Brasilien, nicht mehr in Tritt gekommen sind. Die Industrieproduktion wächst langsamer als die Wirtschaft insgesamt.

Ist das ein Problem, insbesondere für Länder wie Baden-Württemberg, die viel Industrie haben?

Die Entwicklung könnte dynamischer sein. Das gilt aber vor allem, wenn man ganz Europa betrachtet, wo die Industrie teilweise regelrecht eingebrochen ist. Deutschland und Baden-Württemberg haben den Vorteil, dass es hier sehr viele Firmen gibt, die in ihrer Nische stark und daher schwer zu ersetzen sind. Das verleiht diesen Hidden Champions eine gewisse Stabilität.

Die Wirtschaftsweisen haben jüngst kritisiert, dass deutsche Firmen stark im Ausland, aber nur wenig im Inland investieren. Warum ist das so?

Unternehmen investieren dort, wo die Zukunftsmärkte sind. Und wenn diese in Asien liegen, werden die Aktivitäten eben dort ausgebaut. Es ist aber so, dass Firmen, die im Ausland erfolgreich sind, oft auch im Inland Jobs aufbauen.

Die Rahmenbedingungen im Inland stimmen also noch?

Ich sehe an mehreren Stellen Reformbedarf. Nehmen sie beispielsweise den Arbeitsmarkt. Dort werden einige der Errungenschaften der Agenda 2010 derzeit wieder zurückgedreht. Wenn die Politik etwa gegen Zeitarbeit vorgeht, geht das zu Lasten der Flexibilität und damit zulasten der Wettbewerbsfähigkeit. Insgesamt konzentriert sich die Politik in Deutschland zu stark auf Umverteilung und zu wenig darauf, künftigen Wohlstand zu sichern.

Was soll Deutschland mit den hohen Steuer-Überschüssen anstellen?

Die konjunkturell bedingten Überschüsse, die also im nächsten Jahr schon wieder verschwunden sein könnten, sollte man vollständig in die Schuldentilgung stecken. Das strukturelle Plus, das sich auf 15 bis 18 Milliarden Euro pro Jahr beläuft und Deutschland langfristig zu Verfügung steht, sollte zur Senkung der Einkommenssteuer verwendet werden. Durch die kalte Progression ist sie in den vergangenen Jahren überdurchschnittlich stark angestiegen. Klar ist jedenfalls, dass Deutschland derzeit nicht mehr Steuereinnahmen benötigt.

Das wird die Bürger freuen, insbesondere weil viele Sparer durch die Nullzinspolitik der EZB gerade arg belastet werden…

Die Umverteilung, die hier stattfindet, ist in der Tat massiv. Wer viel gespart hat und zur Miete wohnt, zahlt drauf. Menschen mit einer kreditfinanzierten Immobilie gehören dagegen zu den Gewinnern. Übrigens genauso wie der Staat, der beim Schuldendienst Milliarden einspart. Klar ist, dass sich das Problem für die Sparer bei einer Inflation von rund zwei Prozent und Zinsen um die Null Prozent aktuell verschärft.

Wird diese kalte Enteignung zum Dauerzustand?

Die Inflationsrate wird wahrscheinlich im kommenden Jahr zurückgehen, ganz einfach weil wir keine weitere Steigerung der Energiepreise mehr erwarten. Gleichzeitig sehe ich langsam den Zeitpunkt für die EZB gekommen, aus der Politik des billigen Geldes auszusteigen. Irgendwann im Herbst wird die EZB wohl reagieren, auch weil in den USA die Zinsen wieder steigen.

Welche Perspektiven hat die Euro-Zone in ihrer heutigen Form?

Es gibt extrem starke politische Kräfte, die ein Interesse daran haben, den Euro zusammenzuhalten. Das hängt damit zusammen, dass ein Austritt eines Landes aus der Euro-Zone kurzfristig hohe Kosten für alle mit sich bringt. Selbst wenn es langfristig die richtige Entscheidung wäre, ist das politisch schwer durchsetzbar.

Sollten Länder wie Griechenland oder Italien aus dem Euro auszusteigen?

Der Königsweg für diese Staaten besteht darin, Reformen durchzusetzen, die einen langfristigen Verbleib in der Eurozone erlauben. In Italien gibt es beispielsweise viele Firmen, die kein tragfähiges Geschäftsmodell mehr haben. Um Strukturanpassungen wird das Land nicht umhinkommen. Italien braucht tief greifende Reformen. Ob das aber durchsetzbar ist, ist eine andere Frage. Derzeit erscheint mir das eher unwahrscheinlich. Insofern ist die Gefahr real, dass diese Staaten nur durch wachsende Geldtransfers im Euro gehalten werden können.

Aber das Geld, das in diese Länder gepumpt wird, soll doch zurückfließen?

Das ist der Anspruch. Die Wirklichkeit ist anders. In Griechenland ist ein erheblicher Teil der Kredite durch Zinssenkungen und sehr lange Laufzeiten faktisch erlassen worden. Ob das verliehene Geld aus Ländern wie Portugal zurückkommt, ist alles andere als sicher. Das geht zu Lasten der Steuerzahler in den Geberländern, insbesondere in Deutschland.

Clemens Fuest

Clemens Fuest (48) ist einer der profiliertesten deutschen Ökonomen und Präsident des für seinen Geschäftsklimaindex bekannten Ifo-Instituts. Zuvor war er Leiter des Mannheimer ZEW und lehrte in Oxford. Der SÜDKURIER interviete ihn bei einer Veranstaltung des Verbands WVIB und der IHK. (wro)

