Neu Delhi Indien beendet Steuerchaos

Bislang werden in dem riesigen Land Waren und Dienstleistungen unterschiedlich besteuert. Nun werden sie vereinheitlicht. Doch es gibt auch Kritik an der Reform.

„Ich warte hier erst seit 3 bis 4 Stunden“, sagt Zakir. Die Schlange von Lastern, die sich gegen Mittag vor dem Checkpoint in Badarpur, am Standrand von New Delhi, staut, ist in diesem Tag nicht länger als drei Kilometer. Zakir ist froh darüber. Es sei einer der besseren Tage, sagt er. In seinem Laster hat er 16 Tonnen Getreide aus dem 700 Kilometer entfernten Bhopal, die für den Sadar-Bazar in Delhi bestimmt ist. Jeden Tag beliefern 20 000 Laster die indische Hauptstadt mit Waren und müssen an einer der 122 Zollstationen warten, um Stadtsteuern, eine spezielle Einfahrtssteuer und eine Umweltabgabe zu entrichten. Manchmal warten die Laster auch Tage. Laut Verkehrsministerium verbringt ein Lastwagenfahrer 16 Prozent der Transitzeit an der Zollabfertigung zwischen den einzelnen indischen Bundesstaaten. Denn in Indien gelten je nach Bundesstaat unterschiedliche Steuerarten, Steuersätze und Regeln. Ohne Bestechung geht an diesen Zollgrenzen oft nichts. Das alles soll sich ab heute ändern: Indien führt erstmals seit seiner Unabhängigkeit 1947 eine einheitliche Steuer für Waren und Dienstleistungen ein.

Mit der Reform werden über Nacht 1,3 Milliarden Menschen und eine Wirtschaft mit einem Volumen von etwa 2 Billionen Euro zu einem gemeinsamer Markt. Indiens Regierung erhofft sich davon ein Wirtschaftswachstum von 2 Prozent. Die „Goods and Services Tax“ (GST) ist eine der größten Wirtschaftsreformen, die das Land je gesehen hat und trägt die Handschrift von Regierungschef Narendra Modi, der sich als großer Wirtschaftsreformer sieht. Die Einführung sei „historisch“, erklärte Modi wenig bescheiden. „Die Welt wird Zeugin einer Transformation in Indien sein.“

Kühlschränke, Klimaanlagen und Autos werden mit 28 Prozent besteuert, Mineralwasser, Kajalstifte und Cornflakes mit 18 Prozent, Butter und Spielkarten werden mit 12 Prozent belastet, während etwa Milch und Gemüse von der neuen GST-Steuer komplett ausgenommen sind.

Doch nicht alles scheint so gut geplant und einfach, wie Modi es darstellt. Geschäftsleute, Industrievereinigungen und Experten warnen bereits seit Wochen vor einem Chaos, wenn heute die neue Einheitssteuer landesweit in Kraft tritt. Manche erinnern daran, dass Premierminister Modi eher ein Mann für radikale Schnitte als ein bedachter Reformer ist. Seine überraschende Bargeldentwertung im November löste wochenlang Unruhen und Durcheinander im Land aus. So etwas ähnliches könnte sich nun wiederholen.

Der Industrieverband „All India Manufacturers’ Organisation“ verlangt sogar, die GST-Einführung zu verschieben. Es seien immer noch nicht alle Details hinreichend geklärt, um eine reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, so die Kritik. Das neue System sei zudem aufwändig und zeitraubend: Firmen seien gezwungen, dreimal im Monat eine Steuermeldung an die Behörden zu machen. Dies laufe der Absicht der Regierung entgegen, die Unternehmen von unnötiger Bürokratie zu entlasten, kritisiert der Chef der Vereinigung, K.E. Raghunathan.

Andere sehen mit Sorge, dass nun die gesamte Steuer online abgewickelt werden muss. Besonders kleinere Firmen, die ihre Buchhaltung immer noch wie im 19. Jahrhundert mit Mappen, Ordnern und Papierquittungen machen, seien überfordert, wenn ab heute alles digital ablaufen müsse. Unternehmen wie der amerikanische Konzern Dell werben sogar bereits mit Computern, die angeblich auf die Steuerreform eingestellt sind. Doch der indische Finanzminister Arun Jaitley will nichts von einem Aufschub wissen: „Wir haben nicht den Luxus von Zeit“, erklärte er barsch.

Manche hoffe nun, dass es alles ist wie bei einer indischen Hochzeit: Chaos, Streit, Tränen und Katastrophen, doch in letzter Minute kommt alles wie von Zauberhand zusammen. Sicher ist das aber nicht.