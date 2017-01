Peking In Chinas Wirtschaft hakt es

Nach Ansicht von Experten wird das Wachstumstempo auch im laufenden Jahr weiter zurückgehen. Sorge bereitet vor allem die Staatsverschuldung.

Kaum ein Land hat in den vergangenen 15 Jahren so sehr von der Globalisierung profitiert wie China. Seit dem Beitritt der Volksrepublik zur Welthandelsorganisation im Jahre 2001 hat sich der chinesische Anteil am Welthandel auf rund 14 Prozent fast verfünffacht. Und doch schottet die Volksrepublik ihre Märkte immer stärker ab, klagt der Deutsche Botschafter in Peking, Michael Clauss, in der in Hongkong erscheinenden South China Morning Post. Chinas versprochene Wirtschaftsreformen verlieren an Schwung.

Tatsächlich kritisieren viele ausländische Firmen in China, dass sich ihr Handlungsspielraum im vergangenen Jahr deutlich verkleinert hat. Namentlich wollen sie in der Zeitung nicht genannt werden. Doch hinter vorgehaltener Hand beklagen sie, dass Marktzugänge erschwert, heimische Firmen bevorzugt und ausländische Unternehmen mit immer neuen Bestimmungen gegängelt würden, die für chinesische Firmen nicht gelten. Sie befürchten, dass sich diese Entwicklung 2017 aufgrund des sich weiter abschwächenden Wirtschaftswachstums verstärken könnte.

Die US-Ratingagentur Fitch rechnet für 2017 in China nur noch mit einem Wachstum von 6,4 Prozent. Im vergangenen Jahr lag der Wert noch bei 6,7 Prozent. Bereits das war das schwächste Wachstum seit mehr als 25 Jahren. Regierungsnahe Ökonomen werden nicht müde zu betonen, dass eine Verlangsamung des Wachstums unausweichlich sei. Sie verweisen darauf, dass das Volumen der chinesischen Volkswirtschaft schließlich immer größer geworden ist und zweistellige Wachstumsraten wie noch vor ein paar Jahren auf Dauer nicht zu halten seien.

Fitch kommt denn auch zu der Einschätzung, dass der Ausblick für Chinas Wirtschaft weiterhin „stabil“ sei und Investitionen im Reich der Mitte sich weiter lohnen würden. Zugleich weist die Ratingagentur jedoch auf eine Reihe von Unsicherheiten hin, „die ein Risiko für die wirtschaftliche und finanzielle Stabilität darstellen könnten“. Große Sorge bereitet den Experten vor allem Chinas weiter rasant steigende Staatsverschuldung. Ihnen zufolge ist sie in den vergangen fünf Jahren um mehr als 60 Prozent gestiegen. Vor allem in der zweiten Hälfte 2016 sind die Schulden noch mal drastisch in die Höhe geschossen. Die Experten ziehen Parallelen zu Japan in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre als die Verschuldung innerhalb von fünf Jahren um 45 Prozent zulegte und zu Südkorea mit einem ähnlichen Anstieg zehn Jahre später. Beides mündete in schweren Finanzkrisen.

Sorge bereitet auch der chinesische Immobilienmarkt. Die Kauf- und Mietpreise in den meisten chinesischen Metropolen sind im vergangenen Jahr um bis 30 Prozent nach oben gegangen, in einigen Städten wie Shanghai oder Shenzhen gar um mehr als 40 Prozent. Die hohen Preise gefährden das soziale Gefüge. Wer in Peking etwa schon vor zehn Jahren zugeschlagen hat, als die Preise noch niedrig waren, ist vom Buchwert her jetzt Millionär. Viele alteingesessenen Pekinger halten es mit Mitte 40 oder Anfang 50 nicht mehr für nötig zu arbeiten. Junge Leute hingegen können sich trotz guter Ausbildung und gutem Job die Hauptstadt nicht mehr leisten und ziehen weg.

Das Risiko einer harten Landung der chinesischen Wirtschaft in den nächsten zwei bis drei Jahren sei durchaus gegeben, befürchtet auch Rajiv Biswas, Chefökonom bei IHS Global Insight in Singapur. Diese Risiken erhöhten sich mit der Zinswende der US-amerikanischen Notenbank Fed. Steigende Zinsen in den USA haben zur Folge, dass Kapital aus den Schwellenländern abfließt. China leidet bereits seit Monaten unter diesem Kapitalabfluss. Seine Währungsreserven sind inzwischen nicht mehr die größten der Welt, sondern werden von denen Japans übertroffen. Die chinesische Führung hat daher die Ausfuhrvorschriften deutlich verschärft. Das führt jedoch zu noch mehr Abschottung.

Welche Auswirkungen die Tiraden des designierten US-Präsidenten Donald Trump gegen China haben werden, ist nach Ansicht der meisten Ökonomen nicht klar zu beurteilen. Die meisten glauben, dass Trump seine Ankündigung, auf sämtliche chinesische Waren einen Strafzoll von 45 Prozent zu verhängen, nicht wahr machen werde. Er würde zu sehr der eigenen Wirtschaft schaden, so die Einschätzung. Zurückkehren würden die Betriebe in die USA nicht, wie von ihm eigentlich beabsichtigt. Dafür seien die Löhne in den USA zu hoch.