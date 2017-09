Stuttgart IG-Metall-Chef: Diesel-Krise setzt Zulieferer unter Druck

IG-Metall-Chef Jörg Hoffmann mahnt die Politik, neben Elektromotoren, andere Öko-Antriebe nicht zu vernachlässigen.

Der Chef von Deutschlands größter Einzelgewerkschaft IG Metall, Jörg Hofmann, hat vor den Auswirkungen der Diesel-Krise auf die deutsche Zulieferindustrie gewarnt. „Wir segeln bei den Neuzulassungen von Dieselfahrzeugen aktuell von 50 Prozent in Richtung 30 Prozent“, sagte Der IG-Metall-Chef in Stuttgart. In den Motorenwerken einiger Automobilhersteller deuteten sich schon Probleme an. Hier werde teilweise über die "Absage von Schichten und über Kurzarbeit" nachgedacht. Zudem lasse sich erkennen, dass insbesondere "Zulieferbetriebe ihre Investitionen in Dieseltechnologien zurückfahren", sagte Hofmann, der neben seinem Gewerkschaftsamt auch in den Aufsichtsräten von Volkswagen und Bosch sitzt. Es stelle sich hier die Frage, ob nicht ein „Zirkel nach unten“ drohe, der sich aus weniger Forschung und Produktion von Bauteilen ergebe. Der Dieselantrieb sei für die gut 300 000 Mitarbeiter umfassende Zulieferbranche deshalb so entscheidend, weil viele Betriebe bislang auf den komplexen Selbstzünder spezialisiert sind, etwa im Bereich von Kolben. Deren Produktion für Benzinmotoren sei vollständig aus Deutschland abgewandert und werde heutzutage beispielsweise von Herstellern in Süd-Osteuropa erledigt. Dies gelte auch für andere Zulieferteile. Das südliche Baden-Württemberg ist einer der Schwerpunkte der Automobilzulieferer. Bekanntestes Unternehmen ist die Friedrichshafener ZF. Aber auch einige global agierende Mittelständler sowie eine Vielzahl an Kleinfirmen sind hier beheimatet. Die Politik forderte er auf, sich beim Umstieg auf emissionsfreies Fahren nicht auf E-Mobilität als Ausweg zu versteifen. "Ich kann nur dazu raten, die Technologieoffenheit zu behalten", sagte er. Auch Erdgas- und Brennstoffzellenantriebe sowie synthetische Kraftstoffe seien wichtig. Aber auch der Diesel sei als Brückentechnologie unverzichtbar, da ohne ihn die Klimaziele der Bundesregierung nicht zu halten seien. Dennoch sei der schnelle Schwenk zu E-Mobilität wichtig. Ansonsten werde man vom Rest der Welt abgekoppelt.

In diesem Zusammenhang mahnte er an, Energie- und Verkehrswende besser zu koordinieren. Beide Entwicklungen seien "siamesische Zwillinge", sagte er. Das "Zusammendenken" beider Zukunftsfelder sei in der Politik aber "nicht sonderlich ausgeprägt".

Während im Strombereich bereits rund ein Drittel der Energie klimaneutral erzeugt wird, ist der Mobilitätssektor erst zu rund sechs Prozent auf Nachhaltigkeit getrimmt.