Konstanz IG-Metall-Chef: "Der Arbeitsplatz muss zum Ort des Lernens werden"

Die Wirtschaft steht durch die Digitalisierung vor der vierten industriellen Revolution. Die Gewerkschaften haben bei dem Thema in den Betrieben mitzureden. Jörg Hofmann, Bundes-Chef der mächtigen IG Metall, über Nöte des Bildungssystems beim Übergang ins IT-Zeitalter, gerechte Löhne und die Zukunft des Dieselantriebs.

Herr Hofmann, Studien sehen durch die Digitalisierung der Arbeitswelt Millionen Jobs in Deutschland in Gefahr. Welche Risiken sehen Sie?

Zunächst einmal bedeutet Digitalisierung Rationalisierung. Arbeitsprozesse werden durch sie effizienter, und die Produktivität steigt. Insofern unterscheidet sich die Digitalisierung nicht von anderen Entwicklungen der Vergangenheit, etwa der Mechanisierung oder der Automatisierung. Die spannende Frage ist nun, ob der durch die Digitalisierung angestoßene Abbau von Arbeitsplätzen durch Jobaufbau an anderer Stelle zumindest quantitativ ausgeglichen werden kann.

Und?

Wer heute vorgibt das zu wissen, könnte meiner Meinung nach gleich im Zirkus auftreten. Es ist schlicht nicht vorhersehbar.

Klar ist aber, dass die neuen Jobs andere sein werden, als jene die wegfallen. Ist das nicht ein Problem?

Es ist zumindest eine Herausforderung. Die Frage, wohin sich Qualifikationen und Tätigkeiten entwickeln, ist für Gewerkschaften und Arbeitgeber tatsächlich eine entscheidende. Denn eines ist sicher: Wir werden durch die Digitalisierung einen sehr viel schnelleren Wandel der Anforderungsprofile sehen als bislang.

Wer heute Mechatroniker oder Laborant lernt, kann in fünf Jahren also getrost die Hälfte wieder vergessen, weil sich die Welt rasant weiterentwickelt hat?

Fünf Jahre wird das schon halten (lacht), aber wer heute einen Beruf lernt, wird sich im Laufe seines Berufslebens mit hoher Wahrscheinlichkeit ein- oder zweimal grundsätzlich neu orientieren müssen. Auf diese Herausforderung sind alle unsere Fort- und Weiterbildungssysteme, aber auch Berufsschulen und Hochschulen, nicht vorbereitet. Die Vorstellung, dass die Erstausbildung auf Dauer die prägenden Qualifikationen vermittelt, ist zunehmend überholt. Und uns fehlen sowohl auf dem Arbeitsmarkt als auch in den Betrieben die Konzepte, Menschen, deren Berufsbild ausstirbt, rechtzeitig und adäquat umzuqualifizieren.

An was hapert es?

Man darf generell bezweifeln, dass dem Thema genügend Aufmerksamkeit geschenkt wird. Es ist die Aufgabe von Unternehmen und Betriebsräten, die Frage zu beantworten, wo für den Betrieb die Reise hingeht und welche Qualifikationen dafür notwendig sind. Die Firmen müssen ihren Mitarbeitern daher viel stärker als bislang die Möglichkeit geben, sich neben ihrem Job weiterzubilden. Und das muss früh geschehen und nicht erst, wenn die Aufträge in den angestammten Bereichen einbrechen und die Leute auf der Straße stehen. Und es muss für jede und jeden machbar sein. Dazu gehören Beratung, Angebote, Zeit und Finanzierung. Sonst laufen wir in echte soziale Probleme und Arbeitslosigkeit hinein. Durch die Einführung der Bildungsteilzeit haben wir tariflich für die Bewältigung derartiger Situationen Möglichkeiten eröffnet, aber da muss mehr geschehen.

Hinkt unser Ausbildungssystem der technischen Entwicklung hinterher?

Generell halte ich die duale Ausbildung für intakt, auch weil die Bildungsinhalte fortentwickelt worden sind. Ein größeres Problem stellt die Intransparenz der akademischen Ausbildung dar. Über 800 unterschiedliche technische Abschlüsse – das ist keine Basis für strukturierte Fortbildung. Die größte Schwächen sehe ich aber nach der Ausbildung, also im Betrieb. Der Arbeitsplatz muss dort auch zum ständigen Lernort werden.

Sollten sich die Firmen noch mit Althergebrachtem aufhalten, etwa dem Diesel-antrieb, der für Zehntausende Jobs allein in Baden-Württemberg steht?

Der Diesel ist eine unverzichtbare Zwischentechnologie zur Einhaltung der CO2-Ziele bevor die Elektrifizierung auf breiter Front kommt. Dazu muss er weiterentwickelt werden, damit die Stickoxid- und Feinstaub-Werte herunter gehen.

Der Autobauer Volvo verabschiedet sich vom Diesel, Tesla setzen voll auf E-Fahrzeuge. Was ist der Königsweg?

Diesel- oder Elektro-Antrieb sind keine Alternative. Langfristig wird am Elektro-Antrieb nichts vorbeigehen. Mittelfristig braucht es aber den sauberen Diesel, will man den Kohlendioxid-Ausstoß jetzt und heute senken. Und darum geht es.

Wenn es um die Einführung neuer Technologien geht, steht manche Gewerkschaft auf der Bremse. Ihr Pendant bei der Chemie-Gewerkschaft IGBCE, Michael Vassiliadis, kämpft wacker für die Braunkohle, Sie treten für den Diesel ein. Sind Sie zu rückwärtsgewandt?

Das ist doch Unsinn. Wir sind in der Automobilindustrie die zentralen Treiber dieses Prozesses. Seit Jahren mahnen wir an, alternative Antriebe nach vorne zu bringen, wohl wissend um ihre Rationalisierungswirkung. Aber es geht um nachhaltiges Wachstum, auch in der Beschäftigung. Einfahrverbote in Städte nützen uns ebenso wenig wie die Lobbyarbeit der Autobauer, mit dem Ziel, reale Verbrauchswerte zu verwässern. Es geht darum, anspruchsvolle, aber erreichbare Emissionsziele vorzugeben. Und hierzu gehört ein steiler Anstieg der Neuzulassungen von E-Antrieben. So fordern wir von den Herstellern vehement Investitionen in Zukunftsbereiche, etwa in die Batteriezellenfertigung in Deutschland. Die Unternehmen reagieren darauf aber allzu oft nur mit vagen Versprechungen. Klar ist aber auch, dass für uns als Gewerkschaft die Balance zwischen einer nachhaltigen Industriepolitik einerseits und der Beschäftigung andererseits wichtig ist.

50 Milliarden Euro geben die Autobauer in Europa jedes Jahr für Forschung aus. Wie kann es sein, dass ein Neuling wie Tesla an den Branchengrößen beim Thema Elektroantriebe vorbeizieht?

Ich würde den Hype um Tesla mal nicht übertreiben. Klar ist das Auto nicht schlecht, aber elektrische Massenmobilität wird Tesla nicht verwirklichen können. Dazu brauchen Sie nun mal die Kapazitäten der Volkswagen, Toyotas, Daimlers und BMWs usw. Technologisch sind die deutschen Hersteller gut unterwegs, was fehlt sind die Kunden. Und dafür braucht es auch Investitionen etwa in Ladeinfrastruktur und Energienetze um elektrisches Fahren attraktiver zu machen.

Herrscht im Land Lohngerechtigkeit?

Gegenfrage: Hat sie denn jemals geherrscht?

Jedenfalls hatten Sie doch Jahrzehnte Zeit, sie durchzusetzen…

Wir stellen seit etwa 20 Jahren ein Auseinanderdriften in den Entgelten fest. Einerseits zwischen den Industrie- und den Dienstleistungsbereichen. Einer zufriedenstellenden Entwicklung etwa im Metallbereich stehen unzureichende Lohnabschlüsse in Branchen gegenüber, die einen schlechten gewerkschaftlichen Organisationsgrad haben und oft kleingliedrig strukturiert sind. Ich denke da an manche Handwerksbereiche. Andererseits wird die Schere zwischen tarifgebundenen und nichttarifgebundenen Betrieben größer. Je nachdem, ob ein Mitarbeiter in einem tarifgebunden Betrieb oder nicht arbeitet, kann es zu Lohnunterschieden für ein und dieselbe Tätigkeit von 25 bis 40 Prozent kommen. Und das betrifft nicht irgendwelche Branchen, sondern etwa den Maschinenbau. Übrigens steigen die Unterschiede umgekehrt proportional zum Qualifizierungsstand. Ungelernte müssen höhere Gehaltsunterschiede hinnehmen als Hochqualifizierte. Wo es keine Solidarität gibt, etwa durch gemeinsame Tarifverträge, leiden die Schwächeren am Arbeitsmarkt am stärksten.

Die Arbeitszeiten werden das große Thema der nächsten Tarifauseinandersetzung. Sind die heutigen Regeln zu starr?

Wir haben gerade eine breite Befragung der Beschäftigten unserer Branchen durchgeführt. Das Resultat ist eindeutig. Die Beschäftigten wollen mehr Selbstbestimmung und gleichzeitig verlässliche Regelungen – auch mit verbindlichen Arbeitszeitgrenzen. Jeder muss die Möglichkeit haben, zu sagen: Hier ist die rote Linie. Mehr arbeiten will ich nicht. Außerdem wären viele froh, sie müssten nur so viel arbeiten, wie sie tatsächlich vereinbart haben. Das heißt: Die realen Arbeitszeiten sind oft höher.

Wie wirkt die Digitalisierung auf die Arbeitszeit?

Die Digitalisierung bietet aus unserer Sicht große Chancen zum selbstbestimmteren Arbeiten. Es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn der Beschäftigte meint, dass er spät abends oder früh morgens arbeitet, wenn es in die Lebensplanung hineinpasst. Aber das muss dann auch bezahlt werden. Und es darf keiner gezwungen werden, um 22 Uhr noch E-Mails abzuarbeiten. Wenn die Arbeitgeber die Digitalisierung nutzen wollen, um die Verfügbarkeit ihrer Mitarbeiter rund um die Uhr durchzusetzen, wird das auf unseren erbitterten Widerstand stoßen.

Zur Person

Jörg Hofmann, 61, wurde in Oppelsbohm nahe Stuttgart geboren und steht seit Herbst 2015 an der Spitze der mit knapp 2,5 Millionen Mitgliedern wichtigsten Einzelgewerkschaft des Landes, der IG Metall. Als langjähriger IG-Metall-Chef im Pilotbezirk Baden-Württemberg drückte der Diplom-Ökonom mehreren Tarifverträgen seinen Stempel auf. Als Aufsichtsrat lenkt er die Geschicke von Konzernen wie Bosch oder VW mit. Dort geriet er jüngst in die Kritik, weil er üppige Managergehälter von Vorständen mit absegnete. Hofmann ist verheiratet und hat eine Tochter. (wro)

Welche Jobs bleiben?

Digitalisierung: Welche Auswirkung die Digitalsierung auf die Jobs in Industriestaaten? Die Universität von Oxford hat prognostiziert, dass fast 50 Prozent der Jobs in den nächsten 20 Jahren verschwinden. Andere sehen eher die Chancen, und betonen, dass Internettechnologien auch neue Berufsbilder schaffen.

