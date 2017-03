Ingolstadt Großrazzia bei Audi

Ausgerechnet am Tag der Jahrespressekonferenz durchsuchten mehr als 100 Polizisten und Staatsanwälte mehrere Standorte des Ausbauers. Hintergrund ist der Diesel-Skandal.

Es war einer der größten anzunehmenden Unfälle in der Geschichte der Öffentlichkeitsarbeit: Eine Stunde vor Beginn der internationalen Bilanzpressekonferenz von Audi in Ingolstadt erschien Unternehmenssprecher Jürgen De Graeve vor den Journalisten und teilte mit, dass die Staatsanwaltschaft im Hause sei. Seit sieben Uhr morgens. Man kooperiere mit den Beamten.

Im zentralen Verwaltungsgebäude packten Polizeibeamte unter Anweisung von Staatsanwälten Akten in Kartons, um sie mitzunehmen. Das gleiche geschah am Audi Standort Neckarsulm "sowie an sieben weiteren Orten", wie die Staatsanwaltschaft München II später mitteilte.

Audi-Vorstandschef Rupert Stadler zeigte sich gefasst, aber auch zugeknöpft, als er pünktlich um zehn Uhr vor die Presse trat. Immerhin schienen bei ihm zu Hause keine Ermittler aufgetaucht zu sein. Bislang habe er von seiner Frau noch keinen Anruf erhalten, so der Konzernchef. Ob sich die Fahnder in seinem Büro umsahen, ließ er offen. Audi werde "vollumfänglich" mit den Behörden kooperieren. Mehr war von ihm nicht zu erfahren.

Worum es ging, teilte die Staatsanwaltschaft mit: Gegenstand der Ermittlungen sei der Verkauf von etwa 80 000 Audi-Pkw, die mit dem von den Ingolstädtern entwickelten V6-Dreiliter-Dieselmotoren ausgestattet wurden und von 2009 bis 2015 auf dem US-Markt vertrieben wurden. Es bestehe der Verdacht, dass diese Fahrzeuge Vorrichtungen zur Manipulation der Abgaswerte enthielten. Mit den Durchsuchungen solle geklärt werden, welche Personen an diesen Betrugsmanövern beteiligt gewesen seien, so die Staatsanwaltschaft.

Angeblich hatten die Ermittlungsbehörden zu spät mitbekommen, dass am Tag der Razzia auch die Bilanzpressekonferenz – traditionell einer der Höhepunkte im Unternehmensjahr – stattfinden sollte. Audi-Chef Stadler musste innerlich gekocht haben, doch er ließ sich nichts anmerken. Man habe selbst "größtes Interesse" an der Aufklärung.

Es muss derzeit nicht leicht für Stadler und seine Mitstreiter im Vorstand der bislang erfolgreichsten VW-Tochter sein, gelassen zu bleiben. Denn bei Audi brennt es an einigen Stellen. 1,6 Milliarden Euro hat der Konzern nach Angaben von Finanzvorstand Axel Strotbeck "für das Thema Diesel" zurückgelegt, weitere 162 Millionen Euro für das Desaster mit dem Airbag-Hersteller Takata. Das drückte das operative Ergebnis für 2016 – bei einem Umsatz von 59,3 Milliarden Euro – auf 3,1 Milliarden Euro. Die Umsatzrendite belief sich auf 5,1 Prozent; langfristig angestrebt sind 8 bis 10 Prozent.

Dennoch ging Audi nur mit einem leicht blauen Auge und einer Absatzsteigerung um 3,6 Prozent auf 1,87 Millionen ausgelieferte Audis aus dem Jahr 2016 heraus. Das neue Jahr begann allerdings gleich wieder mit Schwierigkeiten, diesmal auf dem größten Einzelmarkt China. Dort traten die Audi-Händler in eine Art "Bummelstreik" (Vertriebsvorstand Dietmar Voggenreiter), weil sie um ihren Profit in Folge eines Umbaus der Händlerstruktur fürchten. Im Januar verkaufte der Konzern in China jedenfalls 35 Prozent weniger Autos als in der gleichen Vorjahreszeit, im Februar betrug das Minus 5,8 Prozent. Mit Versprechen auf viele neue schöne Modelle werde man "den Knoten wieder 'rausbringen", versicherte Voggenreiter.

Erfreulich entwickelt sich für Audi der Absatz in den USA, doch die Zukunft ist unsicher: Ein halbes Jahr bevor Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt wurde, lief die Audi-Q5-Produktion im mexikanischen Werk San José Chiapa an. Ein Drittel der im Billiglohnland hergestellten Fahrzeuge wird in die USA geliefert. Der für Beschaffung zuständige Vorstand Bernd Martens betonte allerdings: "Erstmal machen wir uns keine großen Sorgen".

Pläne für Produktfeuerwerk

Vorstandschef Stadler machte Lust auf das Produktfeuerwerk, mit dem sich Audi selbst aus den diversen Problemen ziehen will. Bis Mitte 2018 werden fünf Kernbaureihen erneuert und zusätzlich zwei neue Q-Modelle auf den Markt gebracht. Dabei will der Konzern überall mitspielen: Verbrennungsmotoren, Hybridantriebe und sogar Wasserstofftechnologien sind für die nächsten Jahre vorgesehen. Dazu noch selbstfahrende Autos, Fahrzeuge als Teil des Internets der Dinge – alles steht auf der Agenda des Audi-Managements.

"Uns ist um die Zukunft nicht bange", betonte Stadler. Der Audi-Chef glaubt, mit der Diesel-Krise "die schlimmste Disruption aller Zeiten" bewältigt zu haben. Tatsächlich hat Finanz-Vorstand Axel Strotbek für 2017 keine weiteren Rückstellungen für das geplant, was nun auch Vorstandschef Stadler offiziell als "Diesel-Affäre" bezeichnete.