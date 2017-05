Viele Landwirte suchen nach Alternativen zu ihrer angestammten Molkerei. Diese will ein anderes Unternehmen an Bord holen.

Freiburg/Ravensburg – Pläne des Omira-Managements für ein mögliches Zusammengehen mit einem Molkerei-Konkurrenten sorgen unter Baden-Württembergs Bauern für Verunsicherung. "Wir registrieren seit einigen Tagen vermehrt Anfragen von Genossenschaftsmitgliedern der Omira, die sich über ein Sonderkündigungsrecht erkundigen", sagte der Hauptgeschäftsführer des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands (BLHV), Benjamin Fiebig, dem SÜDKURIER. Aktuell bewege sich die Zahl der Anfragen "knapp unterhalb des dreistelligen Bereichs". Omira hat insgesamt 2600 Milchlieferanten.

Omira ist Baden-Württembergs größte Molkerei und hatte vor wenigen Tagen bestätigt, "in weit fortgeschrittenen Gesprächen" mit einem Partner zu sein. Details, etwa ob die Gespräche mit dem Ziel eines Unternehmenszusammenschlusses oder einer eher loseren Partnerschaft geführt werden, blieben zunächst unklar. Die Verhandlungen sollen aber im Mai abgeschlossen werden.

Bei genossenschaftlich organisierten Betrieben wie der Omira, liefern Landwirte ihre Rohware zu festen Konditionen an die Molkerei. Die Bauern sind verpflichtet, keine anderen Abnehmer zu bedienen. Die Molkerei wiederum sagt ihren Lieferanten zu, deren Milch vollständig abzunehmen. Dieses System hat in der Vergangenheit oft für Kritik gesorgt, da es die einzelnen Bauern in eine hohe Abhängigkeit gegenüber den Molkereien bringt. In Krisensituationen ist es daher in der Vergangenheit immer wieder vorgekommen, dass Landwirte versucht haben, ihre Molkerei über eine Aufkündigung von Lieferverträgen zu wechseln. Bei Omira ist dieser Prozess offenbar bereits im Gange.

Das Branchenmagazin BW-Agrar berichtete jüngst von ersten Kündigungen. Omira äußert sich dazu nicht. Allerdings rief der Omira-Aufsichtsratsvorsitzende, Erich Härle, die Bauern zur Ruhe auf. Man wisse, unter welchem Druck die Genossenschaftsmitglieder aufgrund der niedrigen Milchpreise stünden und arbeite an einem "zukunftsfähigen Weg" für sie. Auch BLHV-Hauptgeschäftsführer Fiebig rät den Landwirten "zu Besonnenheit" – insbesondere weil im Moment unklar sei, "wie die von Omira angestrebte Lösung aussehen wird".

Omira-Bauern haben nach Angaben einer Molkerei-Sprecherin immer zum 30. Juni eines Jahres die Möglichkeit, ihre Lieferverträge ordentlich zu kündigen. Wirksam wird die Kündigung allerdings erst eineinhalb Jahre später – also Anfang 2019.

Weil Omira sich durch einen neuen Partner unter anderem einen besseren Marktzugang zu Auslandsmärkten verspricht, gehen Fachleute davon aus, dass eine ausländische Molkerei bei Omira zum Zug kommen könnte. Deutsche Molkereien kommen als Omira-Partner nach Ansicht von Branchenkennern eher nicht infrage. Nach Jahren der Milchkrise ist ihre Finanzkraft gering. Die Ravensburger Omira ist stark von der Milchpulver-Produktion abhängig. Hier ist der Preisverfall noch ausgeprägter als bei Frischmilch.