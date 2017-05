Wirtschaft Griechenland-Krise: Hellas wird erdrosselt

Im Schatten der Weltpolitik machen die Euro-Staaten Griechenland zu einem Dritte Welt-Land.

Die Öffentlichkeit beschäftigen der Terror, der Brexit, der amerikanische Rüpel Donald Trump oder die Flüchtlingskatastrophe vor den Küsten des Mittelmeers. Die Krise in Griechenland, die bereits seit sieben Jahren andauert, so lange wie in keinem entwickelten Land zuvor, ist dagegen aus dem Bewusstsein von Teilen der Öffentlichkeit verschwunden. Nur kurzzeitig ändert sich das manchmal. So in der vergangenen Woche, als die Nachricht die Runde machte, die nächste Kredittranche für Athen, das im Juli über sieben Milliarden Euro zurückzahlen muss, sei noch nicht gesichert. Und dies obwohl die linke Syriza-Regierung das nächste Sparpaket durchs Parlament geboxt hat.

Der Beobachter gewinnt den Eindruck, dass da ein Milliardenpaket nach dem anderen gen Griechenland wandert, das Athen mit hohen Zinsen zurückzahlen muss, ohne dass sich irgendetwas zum Besseren wendet. Im Gegenteil: Die griechische Wirtschaft ist seit dem letzten Herbst erneut in eine Rezession geraten. Die Wachstumsprognose für 2017 wurde vom Finanzministerium auf optimistische 1,8 Prozent zurückgestuft. Die Euro-Staaten, allen voran Deutschland, nehmen billigend in Kauf, dass es durch ihre Austeritätspolitik zum Wohl der immer noch wachsenden deutschen Handelsüberschüsse den Stempel in Griechenland zu einem sozialen Kahlschlag kommt.

So sollen die schon zuvor um bis zu 40 Prozent gekürzten Renten ab 2019 nochmals um bis zu 18 Prozent sinken. Der Steuerfreibetrag lag bisher bei 8600 Euro jährlich, die Hälfte der Beschäftigten profitierte davon, weil sie eben monatlich nur knapp 720 Euro verdienen. Nun soll er auf 5700 Euro sinken, was bedeutet, dass zukünftig bereits jemand mit einem Monatseinkommen von 475 Euro Steuern bezahlen muss. Aber die fünf Millionen deutschen 450-Euro-Minijobber müssen schließlich auch Steuern bezahlen, und Griechenland hatte im Jahr 2016 nicht einmal vier Millionen Erwerbstätige. Also bitte! Dazu sollen, so die Gläubiger-Staaten, auch die beitragslosen Renten für Geringverdiener abgeschafft werden.

Zuletzt lagen die Steuereinnahmen 200 Millionen Euro unter dem Soll, dafür wurden 3,2 Milliarden neue Schulden beim Fiskus gemacht. Der hat die Einlagen von über 800 000 Griechen beschlagnahmt, und täglich kommen weitere 1200 Pfändungen dazu. 1,6 Millionen Menschen zusätzlich sind von Pfändung bedroht. Die gesamte Mittelschicht, von der jungen Generation und den Geringverdienenden ganz zu schweigen, verarmt total. Deutschland erwartet in den kommenden Jahren über 50 Milliarden Euro bisher nicht eingeplante zusätzliche Steuereinnahmen. Aber von Schuldenerleichterung, wie sie der Internationale Währungsfonds (IWF) seit langem fordert, weil die griechische Wirtschaft sonst auch in 50 Jahren nicht auf die Beine kommt, will Finanzminister Schäuble partout nichts wissen. Daran wird wohl auch der neue französische Präsident mit seinem Vorschlag der Vergemeinschaftung von Schulden, nichts ändern, also einem Finanzausgleich, wie ihn alle föderativen Staaten kennen. Armes Hellas.

.Jochen Kelter ist Schriftsteller und lebt in Ermatingen/Schweiz. Im Juni erscheint sein neuer Gedichtband „Wie eine Feder übern Himmel" bei Weissbooks, Frankfurt a.M.