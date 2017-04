vor 1 Stunde Zürich Gierige Manager? Wie sich Schweizer Aktionäre gegen Millionen-Boni wehren

In der Schweiz begehren Aktionäre auf. Sie protestieren gegen die ihrer Ansicht nach fürstliche Bezahlung von Managern. Der Vertrauensverlust in Wirtschafts-Eliten hat auch eine politische Dimension, sagt ein Experte.

