Boston Gebutterte Muffins als Wiedergutmachung

In den USA gibt es immer wieder skurrile Rechtsstreitigkeiten,gerade über Lebensmittel. Jetzt ist Dunkin' Donuts betroffen.

Irgendwann hatte Jan Polanik die Nase voll. Vier Jahre lang habe man ihm bei Dunkin' Donuts trotz ausdrücklicher Forderung nach echter Butter „Margarine oder Butter-Ersatz“ zu seinen Bagels verkauft, berichtete er. Im März reichte es dem Butter-Fan, er verklagte kurzerhand 23 Filialen der US-Fast-Food-Kette. Mit Erfolg: Bereits nach kurzen Verhandlungen mit Franchise-Partnern von Dunkin' Donuts wurde laut Polaniks Anwalt Tom Shapiro ein Vergleich zur Beilegung des Rechtsstreits vereinbart. Der Kompromiss, der noch vom zuständigen Richter genehmigt werden muss, sieht eine fettige Entschädigung vor: Die 23 betroffenen Schnellrestaurants im US-Bundesstaat Massachusetts müssen als Wiedergutmachung jeweils bis zu drei gebutterte Muffins, Bagels oder andere Backwaren kostenlos an bis zu 1400 Kunden ausreichen, die zwischen Juni 2012 und Juni 2016 in den Filialen gespeist haben. Polanik soll zudem 500 Dollar Belohnung erhalten.

Damit es nicht wieder zu einem Butterstreit kommt, ist in den Gerichtsdokumenten klar geregelt: Ein Jahr lang muss in den Restaurants nur echte Butter verwendet werden. Sollte danach wieder Ersatz eingesetzt werden, müsste dies explizit in der Karte ausgewiesen werden. Polaniks Anwalt Shapiro will zwar nicht, dass die Sache zu hoch gehängt wird, belanglos sei sie aber nicht. Es gehe zwar nur um Aufstrich im Wert von 25 Cent pro Portion – man habe bei der Klage gezögert; dennoch sei der Fall sei keine Albernheit, Etikettenschwindel müsse verhindert werden.

Beim Thema Lebensmittel sind abstruse Sammelklagen in den USA keine Ausnahme. Das klagefreundliche Rechtssystem, in dem es bei Verbraucherklagen nur selten zum Prozess und häufig zu attraktiven Vergleichen kommt, stachelt die Anwälte zur Kreativität an. Für Unternehmen kann es dadurch rasch unangenehm werden. Im vergangenen Sommer etwa sorgte ein Rechtsstreit um einen Eiskaffee der US-Kette Starbucks für Aufsehen, in dem angeblich zu wenig Kaffee und zu viel Eis enthalten war. Den Richter überzeugten die Argumente der Klägerin allerdings nicht – er wies die Klage ab.

Andere bizarre Fälle verliefen aus Klägersicht aber durchaus erfolgreich: So akzeptierte die Sandwich-Kette Subway 2016 einen Vergleich, nachdem Kunden geklagt hatten, die beliebten "Footlong-Sandwiches" seien in Wirklichkeit gar nicht einen Fuß (30,5 Zentimeter) lang. Danach mussten Mitarbeiter in allen US-Filialen stets ein Maßband zur Hand haben, um die tatsächliche Größe nachmessen zu können. Legendär ist auch die Klage einer Frau, die bei McDonald's heißen Kaffee bestellte, sich beim Verschütten des Bechers verbrühte und klagte. In einem Prozess wurden ihr 160 000 Dollar Schmerzensgeld und 480 000 Dollar Strafschadensersatz zugesprochen. Später einigten sich die Parteien auf einen Vergleich, über dessen Höhe nichts bekannt ist. Letztlich sind die rechtlichen Skurrilitäten vor allem für eine Gruppe lukrativ: die Klägeranwälte. So würde Shapiro beim Butter-Vergleich 90 000 Dollar einstreichen. Bei der Subway-Klage wurden den Anwälten sogar über 500 000 Dollar zugesprochen.