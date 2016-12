Ratgeber Gasanbieter wechseln - Wie Verbraucher sparen können

Der Wechsel des Gasanbieters lohnt sich für Kunden oft. Nach Angaben der Stiftung Warentest können sie so mehrere hundert Euro pro Jahr sparen.

Bei Verträgen mit dem Grundversorger geht das besonders einfach: Die Kündigung ist laut Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfahlen ohne Angabe von Gründen mit einer Frist von zwei Wochen möglich. Haben Kunden hingegen einen bestimmten Tarif mit dem Grundversorger vereinbart oder bei einem anderen Anbieter einen Vertrag, müssen sie sich an die Kündigungsfristen im Vertrag halten. Ausnahme: Der Versorger erhöht die Preise, dann gilt ein Sonderkündigungsrecht.Entscheidend ist, dass der neue Tarif auch wirklich günstig ist. Der Wechselbonus ist teilweise nur ein Lockmittel - und die Kosten steigen im Folgejahr wieder. Und wer einen neuen Vertrag abschließt, sollte sich nicht zu lange binden. Verbraucherschützer empfehlen eine einjährige Laufzeit, damit man auf Preisveränderungen flexibel reagieren kann. Kündigungsfristen von vier bis sechs Wochen sind sinnvoll.Wer bei der Suche nach einem neuen Gasanbieter Vergleichsplattformen im Netz nutzt, sollte auf die Voreinstellungen achten. Dort können etwa Zahlung per Vorkasse, Zahlung einer Kaution oder ein Neukunden-Bonus vorausgewählt sein. Darauf weist der Verbraucherzentrale Bundesverband auf seiner Internetseite hin.Aus diesen Einstellungen ergibt sich dann oft ein besonders günstiger Preis - gerade für das erste Jahr. In den Folgejahren kann der Preis aber viel höher sein, da etwa der Neukunden-Bonus wegfällt. Auch Vorauszahlungen seien ein Risiko, heißt es weiter. So müssen Verbraucher mit finanziellen Einbußen rechnen, sollte der Anbieter insolvent gehen.Die Verbraucherzentrale weist außerdem darauf hin, dass mit dem Filter „nur Tarife mit direkter Wechselmöglichkeit anzeigen“ lediglich Tarife ermittelt werden, bei denen der Vertrag über den Tarifrechner abgeschlossen werden kann. Hinter den Tarifrechnern stehen allerdings Unternehmen, die für eine solche Vermittlung Provision erhalten. Tarife, bei denen sich der Kunde selbst an den Anbieter wenden muss, tauchen mit diesem Filter nicht in den Suchergebnissen auf. Sie können allerdings günstiger sein, erklären die Verbraucherschützer.Daher sollten Verbraucher die verschiedenen Voreinstellungen genau überprüfen und sich überlegen, was für sie wirklich wichtig ist. Sie sollten Filter oder Voreinstellungen nicht einfach übernehmen. Ähnliches gilt etwa beim Wechsel des Stromanbieters.