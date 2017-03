Stuttgart Für Anton Schlecker wird's jetzt ernst

Ab kommenden Montag steht der ehemalige Drogeriekönig vor Gericht. Dabei geht es um die Frage, ob er vor der Insolvenz seines Imperiums noch Vermögen beiseite geschafft hat.

Schon einmal hatte Anton Schlecker Ärger mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart. Vor über 20 Jahren ermittelte sie gegen ihn und seine Frau Christa wegen des Verdachts des Lohndumpings. Die Anklage vor dem Landgericht Stuttgart wurde schließlich zurückgenommen, die ganze Sache endete mit einem Strafbefehl auf Bewährung vom Amtsgericht. Doch dieses Mal wiegen die Vorwürfe gegen den einstigen Drogeriemarktkönig und heute 72-jährigen Schlecker und seine Frau um einiges schwerer: Fünf Jahre nach der Insolvenz wird jetzt am Montag vor dem Landgericht die Pleite der Drogeriemarktkette juristisch aufgearbeitet. Für den öffentlichkeitsscheuen Metzgermeister, der noch immer in Ehingen bei Ulm wohnt, sicherlich kein leichtes Unterfangen. Denn von der Pleite waren über 25 000 Mitarbeiter – vor allem viele Frauen – betroffen. Und in der 270 Seiten umfassenden Anklageschrift zeichnet die Staatsanwaltschaft ein Bild des Mannes, das so gar nicht zum einstigen erfolgreichen Unternehmer passt.

Es geht demnach um Luxusreisen für Schleckers Kinder im Wert von 60 000 Euro, Geschenke in Höhe von 800 000 Euro für die Enkelkinder oder auch eine Wohnungsrenovierung für eine Million Euro. Die Anklage legt dem Ex-Milliardär Schlecker zur Last, vor der Insolvenz im Frühjahr 2012 in 36 Fällen Vermögenswerte beiseite geschafft zu haben, obwohl ihm klar gewesen sei, dass die Drogeriekette mit zeitweise 10 000 Filialen im In- und Ausland vor der Zahlungsunfähigkeit stand. In dieser Lage hätte Schlecker als Alleineigentümer dem Unternehmen keine Mittel mehr entziehen dürfen, weil das Geld sonst den Gläubigern fehlt. Ein Verstoß dagegen wird juristisch als Bankrott bezeichnet. In 13 Fällen spricht die Staatsanwaltschaft sogar von besonders schwerem Bankrott. Darauf steht eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zehn Jahren.

Der Ehinger Unternehmer hatte seine Firma als "eingetragener Kaufmann" geführt – sehr ungewöhnlich für einen Konzern mit einem Umsatz von zeitweise mehr als 7 Milliarden Euro. Damit haftete er mit seinem Privatvermögen voll für die Firma. Schleckers Frau und die beiden Kinder Lars und Meike sollen ihm dabei geholfen haben, Vermögen beiseite zu schaffen. Sie waren nach und nach in die unternehmerische Verantwortung eingebunden worden. Schleckers Kinder waren Gesellschafter des Unternehmens LDG, das die Schlecker-Logistik übernommen hatte. Sie sollen laut Anklage nicht nur unangemessen Leistungen erhalten und die Insolvenz verschleppt haben, sondern auch Beträge in Höhe von 52 000 Euro an ihre Mutter Christa überwiesen haben für „tatsächlich nicht erbrachte Beraterleistungen“. Dreh- und Angelpunkt in dem Verfahren wird also auch die Frage sein, welche gezahlten Beträge innerhalb des Familien-Clans als angemessen bezeichnet werden können und ob es für das geflossene Geld immer eine entsprechende Gegenleistung gab.

Mit Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz hatte die Schlecker-Familie schon im Jahr 2013 ihren Frieden geschlossen. Sie zahlte an ihn nach einem Streit um übertragenes Vermögen 10,1 Millionen Euro. Die Forderungen der Gläubiger – eine Milliarde Euro – liegen weit darüber. Insolvenzverwalter Geiwitz will die Markenrechte von Schlecker verkaufen.. Es sei allerdings "schwer, einen Käufer zu finden", sagte er kürzlich in einem Interview. "Wir wollen die Marke auch nicht an Glücksritter verkaufen, die den Namen dann für fragwürdige Geschäfte missbrauchen.", betonte der Insolvenzverwalter. Das Landgericht Stuttgart hat für das Mammutverfahren bislang 26 Verhandlungstage bis Oktober angesetzt.

Das Insolvenzverfahren

Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz geht davon aus, dass das Insolvenzverfahren noch vier bis fünf Jahre dauert. Vor allem die Klagen gegen ehemalige Lieferanten wegen illegaler Preisabsprachen dürften mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Geiwitz geht den Angaben zufolge gegen die Beteiligten aus fünf Kartellen gerichtlich vor, darunter sind Hersteller von Kaffee, Süßwaren, Drogerieartikeln und Waschmitteln. Die Forderungen belaufen sich seinen Angaben zufolge auf rund 335 Millionen Euro ohne Zinsen. Im Erfolgsfall würden vor allem die früheren Verkäuferinnen profitieren. Die Drogeriemarktkette Schlecker hatte im Januar 2012 Insolvenz angemeldet. Im Sommer desselben Jahres stimmten die Gläubiger für eine Zerschlagung des Unternehmens. (os)