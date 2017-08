vor 1 Stunde AFP Berlin Foodwatch: Belastete Lebensmittel werden oft zu spät zurückgerufen

Belastete Lebensmittel werden nach Einschätzung der Organisation Foodwatch oft zu spät oder gar nicht zurückgerufen. Zudem würden dabei die gesundheitlichen Risiken von Produkten, die Bakterien oder Fremdkörper enthalten, „immer wieder verharmlost“, erklärte die Verbraucherorganisation am Donnerstag.