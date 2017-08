vor 56 Minuten dpa Mülheim/Essen Fipronil-Skandal zieht durch Europa - EU beruft Krisensitzung ein

Während Aldi wieder seine Regale füllt. erfahren einige Länder erst jetzt, wie groß das Problem für sie ist. Die EU beruft nun eine Krisensitzung ein, welche stattfinden soll, sobald alle Fakten auf dem Tisch liegen.