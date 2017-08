vor 52 Minuten dpa Berlin Facebook für Nutzer teilweise nicht erreichbar

Mehrere Nutzer von Facebook haben am Mittwoch das Soziale Netzwerk für einige Stunden nicht erreichen können.

Mehrere Störungsmelder im Internet zeigten zahlreiche Probleme vor allem in Westeuropa, Japan und an der amerikanischen Ostküste an. Aus allen Teilen der Welt meldeten sich zudem User und klagten über die Probleme beim weltweit größten Sozialen Netzwerk.



Wie ein Facebook-Sprecher bestätigte, gab es vor allem über die Desktopversion des Browsers Chrome von Google Verbindungsprobleme. Am späten Nachmittag deutscher Zeit sei das Netzwerk aber wieder vollständig erreichbar gewesen, teilte Facebook mit.