Pfullendorf Erstes Foto von Alno-Chef Christian Brenner - Am Freitag Betriebsversammlung

Seit Anfang Juni ist Alno-Chef Christian Brenner im Amt. Bislang aber gab es kein Bild des Firmen-Chefs. Ein Insider hat dem SÜDKURIER jetzt ein Bild zugespielt.

Es ist wohl ein einmaliger Fall in der deutschen Firmenlandschaft: Er ist Chef eines börsennotierten Unternehmens mit knapp 1900 Mitarbeitern, und es existiert nicht einmal ein Bild von ihm. Beim süddeutschen Küchenbauer Alno, der vor Kurzem Insolvenz angemeldet hat, war das seit Monaten der Fall. Obwohl er seit Anfang Juni im Amt ist, existierte bislang von Firmen-Chef Christian Brenner kein Bild. „Herr Brenner will das nicht“, hieß es vom Unternehmen. Auch Interviews hat er nicht gegeben.Ein Firmen-Insider hat dem SÜDKURIER nun einen Schnappschuss des diskreten Firmenlenkers zugespielt. Ein Mitarbeiter aus dem erweiterten Umfeld Brenners, den der Südkurier zur Echtheit der Aufnahme befragt hat, hat das Bild als „authentisch“ bezeichnet.Kein Bild vom Chef? Kein Interview? Und das, obwohl die Firma seit geraumer Zeit in den Schlagzeilen steckt und viele Mitarbeiter um ihre Zukunft bangen. In den vergangenen Monaten wurde mehr als jeder zehnte Arbeitsplatz bei Alno gestrichen – rund 250 Mitarbeiter – und Millionen bei Sachkosten eingespart.Der neue Alno-Mehrheitsaktionär Tahoe – ein Unternehmen, das ein Teil des Firmenimperiums der Hastor-Familie ist - hat sich zudem im vergangenen dreiviertel Jahr rund 43 Prozent der Anteile des Küchenbauers gesichert und das alte Management weitgehend ausgetauscht. Auch Christian Brenner ist ein „neuer Mann“, wie es im Unternehmen heißt, über den man aber bislang fast nichts weiß. Auch wo es mit Alno langfristig hingehen soll, hat er bislang nicht öffentlich erklärt.Am morgigen Freitag findet in Pfullendorf eine Betriebsversammlung statt, auf der auch eine Rede von Brenner erwartet wird. Nachdem das Amtsgericht in Hechingen dem Plan, eine Sanierung in Eigenverwaltung durchzuführen, zugestimmt hat, erwarten Fachleute hier neue Details zur Lage der Firma – auch von Christian Brenner.