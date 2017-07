Karlsruhe EnBW bei Kraftwerksverkäufen gesprächsbereit

Nach dem ersten Halbjahr schreibt Deutschlands drittgrößter Energieversorger wieder schwarze Zahlen. Mittelfristig sollen allerdings nur noch 15 Prozent des EnBW-Gewinns aus fossilen Meilern stammen. Was macht man mit den teils unrentablen Kraftwerken?

Deutschlands drittgrößter Energieversorger EnBW schließt nicht aus, Kohlekraftwerke zu verkaufen. Wenn jemand "auf uns zukommen würde, würden wir auf jeden Fall zuhören", sagte EnBW-Finanzvorstand Thomas Kusterer am Donnerstag in Karlsruhe bei der Vorlage der Halbjahreszahlen. Konkrete Pläne, sich von Meilern zu trennen, gebe es aber derzeit nicht, sagte er.

Die EnBW hat in den vergangenen Monaten insgesamt neun – meist Steinkohle-befeuerte – Kraftwerksblöcke zur Stilllegung angemeldet. Der Grund: Angesichts der aktuellen Strompreise im Großhandel fahren die Meiler Verluste ein. Alle jetzt noch am Netz befindlichen Kraftwerke würden aber wirtschaftlich betrieben, sagte Kusterer. Bis 2020 will die EnBW ihr Geschäft radikal umbauen. Nur noch 15 Prozent der Gewinne sollen vom Kraftwerkspark erwirtschaftet werden, 70 Prozent sollen erneuerbare Energien und Netze beisteuern. Im ersten Halbjahr 2017 hat der Karlsruher Konzern sowohl beim Gewinn, als auch beim Umsatz deutlich zulegen können. In den ersten sechs Monaten erwirtschaftete man mit rund 10,5 Milliarden Euro knapp sieben Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das Konzernergebnis kletterte auf 1,68 Milliarden Euro – nach einem Verlust von 194 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Allerdings sind die satten Gewinne, die EnBW wieder ausweist, maßgeblich auf Einmaleffekte zurückzuführen. So verkaufte man einen Teil des Hochseewindparks Hohe See. Außerdem wurde dem Konzern nach einem Gerichtsentscheid die sogenannte Kernbrennstoffsteuer in Höhe von 1,44 Milliarden Euro plus Zinsen rückerstattet. Beides herausgerechnet wäre EnBW immer noch im Plus, allerdings nur noch mit "etwa 400 Millionen Euro", wie Kusterer sagte.

Als Folge der Sondereffekte verbesserte sich auch die angespannte Finanzlage. Die Eigenkapitalquote stieg auf 13,2 Prozent, die Nettoschulden sanken auf etwa 8,9 Milliarden Euro. Das Unternehmen halte an seinem Jahresziel eines leicht verbesserten operativen Ergebnisses fest, müsse aber weiter erhebliche Anstrengungen unternehmen, sagte Kusterer.

Politische Spannungen, wie die Lage in der Türkei oder die geplante Verschärfung der US-Sanktionen gegen Russland, lassen die EnBW kalt. Gaslieferung aus Russland seinen "nicht beeinträchtigt", sagte Kusterer. Mit der Entwicklung des Türkei-Geschäfts, insbesondere des Windkraft-Joint-Ventures Borusan, sei man "sehr zufrieden", sagte Kusterer. Allerdings sähe man sich "sehr genau an, wie wir mit Investitionen in dem Markt umgehen".