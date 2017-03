Die deutschen Energiekonzerne sind noch lange nicht über dem Berg. Die Krise wird noch lange anhalten, meint Wirtschaftsressortleiter Walther Rosenberger.

Die deutsche Energiebranche ist derzeit ein Schatten ihrer selbst. Eon und RWE haben im vergangenen Jahr Rekordverluste eingefahren, EnBW und Vattenfall schreiben tief rot. Die Vereinbarung mit der Bundesregierung zum Rückbau der Kernkraftwerke und zur Endlagerung des Strahlenschrotts sowie desaströse Strompreise im Großhandel reißen Löcher in die Bilanzen. Die Verschuldung steigt, das Eigenkapital schmilzt wie Eis in der Sonne. Der Börsenwert der Konzerne ist pulverisiert, und in den Belegschaften der Unternehmen geht die Angst vor Stellenabbau um.

Mittendrin im Schlamassel steckt die Karlsruher EnBW, die auch im Süden Baden-Württembergs ein entscheidender Spieler ist. Nur mit Mühe gelingt es Konzernchef Frank Mastiaux das Unternehmen auf Kurs zu halten, und das obwohl er seit seinem Amtsantritt im herbst 2012 Vieles richtig gemacht hat. Er hat die unüberschaubare Konzernstruktur des Ex-Monopolisten aufgebrochen und Hierarchien abgebaut. Er hat Effizienz und Sparen zum Dogma erhoben und sich ehrgeizige Ziele bei erneuerbaren Energien gesteckt. Auch Jobs wurden gestrichen. Dass alles nichts hilft, zeigt, wie tief die durch die Energiewende ausgelösten Verwerfungen sind, auf die alle Energieriesen viel zu spät reagiert haben.

Und die neue Energiewelt ist nicht mehr die der Konzerne. Smarte Konkurrenten attackieren die Geschäftsmodelle der Riesen von allen Seiten. Um das durchzustehen, werden sie einen langen Atem brauchen.