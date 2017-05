Brüssel EU-Gericht: Freihandel nicht ohne Parlamente

Die EU-Richter haben ein Gutachten zu Handelsabkommen der EU – wie etwa Ceta oder TTIP – vorgelegt. Demnach haben die nationalen Parlamente der EU-Mitgliedsländer ein Mitspracherecht.

Die Freiheit beim Freihandel ist vorbei. Jahrelang hatte die Brüsseler EU-Kommission bei den Verhandlungen über Abkommen mit den USA (TTIP) und Kanada (Ceta) den Standpunkt vertreten, sie sei – gemeinsam mit dem Europäischen Parlament – alleine zuständig. Jetzt legten sich die Richter des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) in Luxemburg quer und präsentierten ein wegweisendes Gutachten für alle zukünftigen Abkommen: Die nationalen Parlamente haben ein Mitsprache- und vor allem ein Mitent­scheidungsrecht. Die Hürden liegen dabei hoch: Sagt nur eine Abgeordnetenkammer Nein, ist die Vereinbarung am Ende.

Konkret ging es in dem vorliegenden Fall um einen Freihandelsvertrag mit Singapur, betroffen sind aber auch die diversen Dokumente zwischen Japan sowie Mexiko und der EU. Sie könnten bald abgeschlossen werden. Aber alle Papiere enthalten genau jene zwei Punkte, von denen das Gericht nun sagt, dass sie nicht von Brüssel alleine festgelegt werden dürfen. Dabei geht es zum einen um ausländische Investitionen in den Mitgliedstaaten; zum anderen betrifft dies auch das ohnehin heftig umkämpfte Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Unternehmen und Staaten. Denn die hier vorgesehenen Schlichtungsverfahren griffen unmittelbar in die Zuständigkeiten der einzelnen Mitgliedstaaten ein, betonte der EuGH. Daher könnten sie „nicht ohne deren Einverständnis“ eingeführt werden.

„Ein wegweisendes Urteil“, kommentierte der Vorsitzende des Handelsausschusses im EU-Parlament, Bernd Lange (SPD), die Entscheidung. „Die Unklarheit der vergangenen Jahre hat der Union geschadet.“ Sein CDU-Kollege, der Europa-Parlamentarier und Handelsexperte Daniel Caspary, meinte dagegen, nötig seien jetzt „separate Abkommen über die Dinge, die in EU-Verantwortung liegen, und jene, für die die Mitgliedstaaten zuständig sind“.

Tatsächlich zeichnet sich schon länger ab, dass die Gemeinschaft ihre handelspolitischen Verantwortlichkeiten neu sortieren muss. Spätestens seit dem Streit um den Freihandelsvertrag mit Kanada (Ceta), bei dem wochenlang das Regionalparlament der belgischen Provinz Wallonie ein Veto eingelegt hatte, war absehbar, dass die bisherige Aufgabenteilung nicht mehr funktionieren würde. Das Gericht schuf nun Klarheit – auch im positiven Sinne für die EU-Institutionen. Demnach dürfen Kommission und EU-Parlament durchaus Vereinbarungen über den Marktzugang der beiden Partner vereinbaren, den Schutz ausländischer Investoren festlegen und Bestimmungen über wettbewerbswidrige Verhaltensweisen oder Monopole treffen. Auch der soziale Schutz von Arbeitnehmern liegt in der Hand der EU. Alle weiteren Themen aber berühren die Hoheit der Mitgliedstaaten, wie sie im Lissabonner Vertrag von 2009 festgelegt wurde. Und deshalb sind die nationalen Parlamente, je nach Landesverfassung auch die regionalen Abgeordnetenkammern, zu befragen.

„Die Entscheidung muss Anlass sein, um das Kompetenzgerangel in der europäischen Handelspolitik zu beenden“, sagte Stefan Mair, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI). Handelsabkommen bräuchten klare Zuständigkeiten und verlässliche Verfahren. Auch der Außenhandelsverband BGA erklärte, die EU müsse ihre Kompetenzen klarer und eindeutiger regeln. „Eine politische Farce, wie wir sie bei der Ratifizierung von Ceta erleben mussten, darf nicht noch einmal stattfinden.“ Verbraucher- und Umweltschutzverbände zeigten sich zufrieden: Dass die nationalen Parlamente beteiligt werden müssen, sei „unabdingbar“, erklärte etwa Foodwatch. Die Regelungen in den Handelsverträgen der neuen Generation beträfen „unser tägliches Leben“. Der BUND nannte die Entscheidung einen großen Erfolg für die Demokratie in Europa.

Lutz Tillman, Hauptgeschäftsführer des Verbandes der chemischen Industrie (VCI), betonte: „Die Verhandlungsmandate für Handelsabkommen müssen zukünftig so ausgestaltet werden, dass sie die vom EuGH vorgegebenen Zuständigkeiten widerspiegeln.“ Genau diese Aufgabe kommt nun auf die Kommission zu. Denn es ist ihre Sache, die Gesprächsinhalte mit den Partnerstaaten entsprechend zu formulieren. Ob eine Aufteilung der Freihandelsdokumente in einen Teil mit rein europäischer Zuständigkeit und einem zweiten, an dem auch die Mitgliedstaaten mitwirken können, von den Gegnern akzeptiert wird, ist offen. Von deren Seite hieß es nun, die EU-Behörde sollte den „Rückenwind“ des Gutachtens nutzen, um sich von den umstrittenen Klauseln zur Streitbeilegung mit Investoren komplett zu verabschieden. Das aber lehnt die Kommission bisher strikt ab.

Mit der jetzigen Entscheidung dürfte es künftig allerdings deutlich länger dauern, bis Handelsabkommen endgültig in Kraft treten können. Relevant könnte das auch für Großbritannien sein. Die Briten wollen sich nach dem für 2019 geplanten EU-Austritt einen möglichst uneingeschränkten Zugang zum europäischen Binnenmarkt erhalten – voraussichtlich mithilfe eines Freihandelsabkommens.